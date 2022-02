Lady Gaga consolada por Helen Mirren mientras rompe a llorar en los SAG Awards

La glamorosa ceremonia de la 28ª Entrega Anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla se llevó a cabo el domingo 27 de febrero por la noche. Y si bien el evento, que celebra lo mejor del arte y el entretenimiento, suele ser testigo de algunos momentos icónicos, esta vez las protagonistas Helen Mirren y Lady Gaga fueron las protagonistas al compartir un largo abrazo.

El público fue testigo del hermoso momento cuando la cantante de “Rain On Me” abrazó a Mirren, ella no pudo controlar sus emociones y lloró en sus brazos. La actriz de “A Star Is Born” estaba realmente encantada de conocer a la legendaria actriz inglesa. En un momento, Mirren, de 76 años, quien fue vista consolando a Gaga, también se limpió las lágrimas de los ojos.

Helen Mirren is comforting Lady Gaga who is crying. #SAGAwards pic.twitter.com/c2dxZ1WI9R — Rebecca Ford (@Beccamford) February 28, 2022

Mientras tanto, Mirren recibió el honorable Premio SAG Life Achievement Award. Lady Gaga fue nominada a mejor actuación de una actriz en un papel protagónico por su interpretación de Patrizia Reggiani en el drama de asesinatos “House of Gucci”, dirigido por Ridley-Scott. Aunque Gaga no ganó ningún premio, simplemente dejó atónitos a todos en la alfombra roja con su glamurosa declaración de estilo.

Lady Gaga envió mensaje de apoyo al pueblo de Ucrania

Antes de los Premios SAG, Gaga envió su amor a Ucrania en una publicación de Instagram. “Mi verdadero deseo esta noche es que durante dos horas mis compañeros actores y yo en @sagawards hubiéramos hecho sonreír al público”, comenzó.

“Me siento honrada de haber estado allí, es un privilegio ser una presentadora. Hay muchas razones por las que el mundo nos da todo el tiempo para NO sonreír. Estoy rezando esta noche por Ucrania y estoy enviando sonrisas a todos sus corazones. Rezo para que esté completo pronto”, continuó diciendo la cantante y actriz, como abreboca a su paso por el escenario de los SAG.