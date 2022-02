Premios Óscar: estos son los actores con más estatuillas

La industria cinematográfica se prepara para celebrar la cita anual para reconocer las mejores películas de este 2022. La entrega de los Premios Óscar genera expectactiva entre el público pero también entre los directores y actores que ansían ganar el máximo reconocimiento.

Más allá de la estatuilla, las celebridades que han obtenido este premio ingresan a una especie de club exclusivo donde están solo los profesionales con este máximo honor en el cine. Te contamos qué famosos actores han ganado mayor cantidad de esta estatuilla que se entrega desde hace casi un siglo.

Anthony Hopkins

El actor ha recibido dos Óscar a lo largo de su trayectoria. El primero de ellos fue en 1991 con la película The Silence of the Lambs”que protagonizo junto a Jodie Foster, y donde interpretó al asesino en serie “Hannibal Lecter”. Sobre este personaje, el actor declaró para su sorpresa de su público a más de 30 años del estreno exitoso. “Fue solo una película más”.

En 2021 obtuvo su segundo premio Óscar como Mejor actor por la película The Father, una adaptación de la obra de Florian Zeller. Hopkins compartió créditos con Olivia Colman en una película que obtuvo seis nominaciones al galardón. El británico de 84 años de edad ha si do nominado seis veces al premio más importante del cine.

Mahershala Ali

El actor estadounidense ha sido nominado al Premio Óscar en dos ocasiones, la misma cantidad que lo ha obtenido en la categoría Mejor actor de reparto. La primera vez fue por “Moonlight” en 2016 y dos años más tarde por “Green Book”.

Ali, quien es considerado una de las figuras más importantes en la industria cinematográfica. Después de actuar durante 25 años tuve la oportunidad de realizar un proyecto. Regresar ahora para Green Book es increíble”, expresó sobre el primer papel principal que le ofrecieron aunque compitió en categorías secuendarias durante la temporada de premios.

Meryl Streep

En 1982, Meryl Streep se alzó con la estatuilla en la categoría Mejor Actriz por la película “Sophie’s Choice”. Posteriormente volvió a subir al escenario para recibir el galardón por “The Iron Lady”. También ganó en 1979 en la categoría Mejor actriz de reparto por la película ““Kramer vs. Kramer”. En total, la famosa tiene 21 nominaciones al Premio Óscar, siendo una de las actrices más elogiadas del cine estadounidense.

Hilary Swank

La actriz ganó el premio en dos ocasiones: “Boys Don’t Cry” (1999) y “Million Dollar Baby” (2004). Para sorpresa de sus fanáticos, tras obtener el máximo premio de la industria cinematógrafia decidió retirarse por razones que detalló años más tarde.

Según dijo la famosa, todo se debió a una triste situación con su padre, quien debió someterse a un trasplante de pulmón, Indicó que en este tipo quiso compartir con su padre tras un pronóstico fatal de los médicos en caso de no aparecer el donante que, finalmente ayudó e hizo que su padre sobreviviera a la operación. “Decidí tomarme tres años sabáticos para estar a su lado y ayudarle en esta viaje”, declaró la ganadora del Óscar.

Daniel Day-Lewis

Tiene en total 3 premios Óscar ganados y seis nominaciones. Tras concluir la filmación de “El Hilo Fantasma” en 2018, el actor anunció su retiro, una decisión que evitó argumentar. “Está inmensamente agradecido con todos sus colaboradores y audiencias durante muchos años. Esta es una decisión privada y ni él ni sus representantes harán más comentarios sobre este tema”, declaró su portavoz citada por DW.