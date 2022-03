Aseguran que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga están en la Ciudad de México

Silvia Bravo, mejor conocida como Tita Bravo, ex suegra de Inés Gómez Mont, aseguró que tanto Inés como su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga están en la Ciudad de México, esta información, la dio a conocer por medio de sus redes sociales, para ser más específicos por medio de su perfil de Facebook.

Tita Bravo, es la mamá de Javier Díaz, ex esposo de la presentadora de televisión, por otro lado, también es madre de Tita y Tania Díaz, los cuales aseguran que Inés no deja que su ex esposo vea a sus hijos (trillizos) y han pasado varios años desde la última vez que los visitó.

Tita Bravo por medio de Facebook compartió lo siguiente “Aviso de ÚLTIMO MINUTO.. Los prófugos.. Inés “N” y Sr. Puga... YA ESTÁN EN CIUDAD DE MÉXICO... ayudados POR... OLIVER F... y obvio... cobijada por su tío FERNANDO... Del equipo de Calderón... Si los ven... Apúntenles con el dedo... Bienvenidos a MÉXICO”. Cabe recalcar que la publicación cuenta con varios errrores de ortografía, al igual que el uso de mayúsculas y minúsculas.

Por otro lado, la revista TVNotas entrevistó a Tita Bravo y reveló que Inés y su esposo regresaron gracias a las influencias que tiene y además agregó que en un inicio se refugiaron en Miami y después abordaron un yate con el cual estuvieron dando vueltas por todo el caribe mexicano y agregó que tenían planeado darle a las autoridades una suma de 120 millones de dólares para así librar la cárcel, mismos que fueron prestados por Oliver Fernández, por último, agregó que todas las casas en Miami están a nombre de Gómez Mont porque su esposo le hizo firmar los documentos para así beneficiarse con ello.