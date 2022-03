Exrepresentante revela detalles del mal carácter de Tom Cruise

Eileen Berlin destapó secretos de la personalidad del actor y productor Tom Cruise. La mujer fue la representante del intérprete cuando este apenas era un actor intentando ser famoso, con apenas 18 años.

Berlin, quien ahora tiene 86 años, fue la manager del famoso actor de Hollywood por más de cuatro años y medio, y se convirtió en casi una madre para el joven al cual le sobraba el talento, pero también el mal caracter.

“Era la clase de persona que, si había problemas, te pegaba”

Eileen y su difunto esposo, Simon, conocieron a Tommy, como lo llamaron, en 1980 mientras él luchaba por escapar de una casa muy problemática. A los 14 años Cruise tuvo que soportar que su madre, Mary Lee, se separara de Thomas Cruise Mapother III.

Para la revista estadounidense Parade en 2006, Tom dijo que su padre era un “matón y un cobarde. Era la clase de persona que, si había problemas, te pegaba”. Y en declaraciones al periódico británico Daily Mail:

“Nos dijo que nos necesitaba para gestionar su carrera y encontrarle un agente de Hollywood- Firmó con nosotros después de cumplir 18 años. Estaba tratando de mantenerse trabajando como mesero. No ganaba suficiente dinero para alquilar un lugar, así que le dijimos que podía mudarse a nuestro apartamento. Nuestro hijo estaba en la universidad, así que le dimos a Tommy su habitación y cuando necesitaba un auto, conducía el Cadillac azul de mi esposo”, detalló.

“Tommy tenía un temperamento terrible”

“Tommy tenía muchas caras, lo ves en las fotos. Hay desprecio, arrogancia, frustración, encanto, tristeza. Lo vi en todos esos estados de ánimo. Lo que nunca he visto es una muestra real de felicidad en Tommy”, añadió.

“Siempre fue muy ambicioso y decidido a ser una estrella. Y eso lo convirtió en un perfeccionista”, agregando que no le sorprendió el ataque de furia del actor en el set de “Misión Imposible 7″, pues Cruise le arrojó en la cara un regalo de cumpleaños.

“Tommy tenía un temperamento terrible. Él guardaba mucha ira hacia su padre. Estaba de mal humor y se enojaba con un chasquido de tus dedos. Le obsequié un álbum con todos sus artículos publicitarios de revistas para adolescentes por su 19 cumpleaños, y me gritó: ‘No quiero estar en las revistas para adolescentes’. Me tiró el álbum con fuerza y me golpeó en la mejilla”, reveló.