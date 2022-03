Juan Manuel Bernal confesó que sufrió de discriminación laboral por su color de piel

Juan Manuel Bernal estuvo revelando aspectos importantes y delicados de su vida privada, de los cuaes nunca antes había hablado. Asegurando que ha sido víctima de discriminación en su carrera profesional como actor.

El intérprete habló sobre los fuertes momentos que le ha tocado vivir por ser una persona de tez rubia; sin embargo, muchos de los usuarios de las redes sociales no tomaron tan en serio el tema y comenzaron a burlarse de él.

Juan Manuel Bernal

“Mi película es de morenitos”

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube de María Patricia Castañeda, que el actor reveló parte de las experiencias que ha vivido. En específico, contó sobre la primera vez que fue señalado por su apariencia física.

“Cuando Don Jorge Fonse estaba buscando a Chava, el personaje, don Alfredo le habló de mí, le dijo ‘hay un chavo que salió en Hasta Morir que hay que buscar’, entonces me manda a buscar, me localizan y me dicen ‘te están buscando para una película con Jorge Fons’. Voy, me ve y yo estaba bronceado, rubio con el pelo hasta acá (señala sus hombros). Había hecho ya con Carla Estrada Más Allá del Puente e iba empezar a hacer Alondra, entonces llego de la playa con un color, has de cuenta, como gringo en país tropical, entonces me ve Jorge Fons y me dice ‘no mano, me hablaron de ti pero estás muy güerito y mi película es de morenitos”, expresó el actor.

“No es de güeritos”

“Me discriminaron, me discriminaron por ser rubio”, agregó el actor. Y aseguró que esta no fue a única vez que eso sucedió: “A Sariñana (Fernando) le decían ‘cómo vas a darle el personaje de un chavo banda a un güero’ o a Carla (Estrada) le decían ' ¿de chofer?, pero si es rubio’, como si los choferes no pudieran ser rubios”, confesó.

Y recordó la negativa que obtuvo de el director Jorge Fons en una oportunidad, por esa misma razón. “Me hablaron muy bien de ti, pero no es de güeritos, si puedes pintarte tu pelito y ponerte ojitos cafés, ven a verme. Aquí voy a estar toda la semana recibiendo actores, cuando hagas eso ven a verme otra vez’. Yo saliendo de ahí me fui a un centro comercial, llegué a los tintes y le dije necesito eso, me lo presentó y me dijo ‘esto se te va a quitar en cinco días, ¿qué color quieres? y yo ‘pues uno que tape mi rubio’ y me dijo ‘un tabaco’, no se me va olvidar”.