La presentadora Vanessa Huppenkothen contó lo difícil que ha sido lidiar con esta enfermedad

Una de las periodistas deportivas más queridas de México, Vanessa Huppenkothen, se sinceró al respecto de su vida privada. Y habló sobre un tema bastante delicado, el cual la ha estado afectando desde hace un tiempo.

La presentadora dio detalles de lo que ha sido padecer de hipotiroidismo, una dura enfermedad que la ha perjudicado en su estado físico a lo largo de los años. Así lo dijo Huppenkothen en entrevista con la revista ¡Hola!.

Vanessa Huppenkothen

“Estando en la tele, es supercruel”

“Tres de cada diez personas en el mundo padecen de tiroides y no lo saben. Si se te cae el pelo, si sientes la piel reseca, si te duele la cabeza, si no tienes ganas de hacer tu rutina diaria, si quieres estar acostado, es como un poquito como una depresión sin ser depresión, o a lo mejor no sabes. Si estás en una dieta y no bajas de peso, hay algo que está mal”, relató para ¡Hola!.

Vanessa explicó algunos de los síntomas físicos que le produce la enfermedad, y lo que hizo que la detectara: palpitaciones o dificultad para bajar de peso. Al acudir al médico y realizarse los exámenes se le diagnosticó que tenía un desbalance en la T3 y la T4.

“Quería bajar -de peso- y no bajaba y, estando en la tele, es supercruel”, comentó la periodista. Agregando que recibía muchas menciones en redes sociales sobre su peso y eso le causó problemas emocionales.

“¿Por qué estás gorda?”

“Antes, las redes me hacían daño, me bajaban mi autoestima, me ponía a llorar pero bueno, tienes que aprender a vivir con ello. Me decían: ‘¿Por qué estás gorda?’, y era como una presión muy fuerte para mí”, contó.

Además recordó que debido a problemas con su presión arterial la cual oscilaba en niveles de 130, la hizo parar al hospital. “Es complicado, yo creo que cuando tienes una manifestación de este tipo, sí tenemos que acudir al doctor.

“El cuerpo es sabio, el cuerpo sabe y te avisa cuando las cosas no están bien. La tiroides es un problema que mucha gente tiene por mal comer, por hacer dietas que no son las adecuadas, por sobrepasarnos, por no dormir, hay tantas cosas por las que se pueden disparar los niveles que, no sabemos. Sí es importante estarnos checando”, sentenció.