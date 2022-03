Ofelia Cano recordó que fue víctima de agresión física por parte de una pareja

Ofelia Cano se sinceró y habló sobre su vida personal, revelando que fue víctima de abuso por parte de una expareja. La actriz recordó los momentos traumáticos que vivió debuido al maltrato al que fue sometida por el hombre.

Durante una entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, la intérprete recordó una brutal golpiza que le dio su exnovio, que la mandó directamente a la sala de emergencias de un hospital.

Ofelia Cano

“Me rompió el brazo y el chichón en la cabeza”

“Efectivamente, en una fiesta de Alejandro Ávila, yo estaba sentada en un banquito, él venía, yo estaba platicando no sé con quién y creo, así me lo dijeron, que esta persona cuando llegó dijo: ‘¿ya viste? Está de coqueta Ofelia”, contó.

Tras esto, su expareja, de nombre Antonio, la tomó del brazo, la jaló para después levantarla y la lanzó contra la pared: “Caí desmayada, de ahí me llevaron al hospital, me rompí el labio, me rompió el brazo y el chichón en la cabeza”, dijo Ofelia.

“Antes de hacer estas declaraciones no dormía”

“Estuve cuatro años esperando. Yo ahorita ya respiro, pero antes de hacer estas declaraciones no dormía. Lo sufrí tanto que me cambió hasta el pelo, tuve medio derrame y mi cara todavía no está bien”, dijo la excandidata a la presidenta de Guadalajara por el Partido Verde. Agregó: “No comía, me tuvieron que llevar dos veces al hospital. No podía abrir la boca”.

Ya en 2012, durante una entrevista con TVyNotas, Cano relató la traumática experiencia y comentó que fue hasta ese momento que se decidió revelar el hecho. Esto debido a que se dio cuenta de la importancia que tiene denunciar este tipo de agresiones.

“Conforme han pasado los años, me entero constantemente de casos horribles de violencia contra las mujeres, tengo amigas artistas, activistas, legisladoras, empresarias… y me doy cuenta que aún las mujeres de poder sufren de violencia. Si nosotras, las mujeres del medio artístico, damos ejemplo de dignidad, de valor, de alegría por la vida, de respeto, contribuiremos mucho a mejorar la vida de las demás”, dijo en ese entonces.