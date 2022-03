Patrick Stewart confirma su aparición en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’

Patrick Stewart Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness Twitter @MCU_Direct

Ahora sí quedó confirmado que el profesor de los X-Men Charles Xavier en la piel de Patrick Stewart sí estará presente en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’ que llegará el próximo 6 de mayo.

Patrick Stewart respondiendo a los rumores que estara en #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness #DoctorStrange2 👀 pic.twitter.com/xool5tpvLO — Nuevas Fresh (@FreshNuevas) February 24, 2022

#patrickstewart confirma su papel como el profesor x en #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness #DoctorStrange2



Que día mas hermoso, uno le dan su estrella y el confirma que esta en la pelicula 💣💣🎞️🎞️🔥🔥 pic.twitter.com/bxyBaUtObZ — Nuevas Fresh (@FreshNuevas) February 28, 2022

“De hecho, no reconocí mi propia voz. Sonaba diferente. Si tenía un resfriado o algo así en ese momento, no lo sé. Estaba asombrado, y todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro y creo que el lóbulo de mi oreja, nada más, que se hubieran hecho tantas conexiones. Pero me complació”, dijo el actor.

Pese a que al final de las escenas post-creditos de ‘Spider-Man: No Way Home’ fue revelado el primer adelanto, con el segundo tráiler se fueron despejando algunas dudas y generando otras tantas.

Tras una secuencia de impresionantes escenas que evidencian la inminente llegada de poderosos seres de otros mundos, queda claro que Stephen afrontará un juicio por su “profanación de la realidad”, según explica Karl Mordo, quien tiene una renovada apariencia para esta secuela.

Strange es juzgado por sus acciones en ‘Spider-Man: No Way Home’, que Wong le pidió evitar. Desde ese entonces el favor a Peter Parker salió muy costoso, pues hay caos por doquier.

#MultiverseOfMadness

El tráiler muestra un concept art que se filtró hace mucho.



Dr Stange estará ante los illuminati liderados por el profesor Xavier de la saga de X Men pic.twitter.com/YNRcRmKjx6 — Ayuwoki♠️ (@AyuwokiHee) February 13, 2022

Y justo en la escena siguiente en la que el Hechicero Supremo es esposado, todos se preguntaron si se trataba de Charles Xavier, mejor conocido como el Profesor X, quien juzga al hechicero junto a ‘Los Illuminati Multiversales’.

Los #Iluminati, que se presentarán en #DoctorStrange2 , son un grupo de héroes que combinan inteligencia y recursos para estudiar situaciones y poder anticiparse a amenazas futuras. Tony Stark, profesor X, Reed Richars o el propio #DoctorStrange son algunos de sus integrantes. pic.twitter.com/ww0EZK4wwN — Jorge Inarejos Merino (@jinarejos) February 25, 2022

Patrick Stewart como el Profesor X de los X-MEN en DOCTOR STRANGE: IN THE MULTIVERSE OF MADNESS. #MultiverseOfMadness



"Deberíamos decirle la verdad". #SuperBowlpic.twitter.com/RUcEadwpub — Cineverso.es (@CineversoASN) February 13, 2022

Tal parece que Wanda Maximoff, que está llevando a cabo todo lo que le dice el Darkhold para recuperar a sus hijos a pesar de que se está convirtiendo en villana y parece que tendrán una gran batalla entre ella y el Profesor X, que según comentan, podría tratarse de una de las mejores escenas dentro del MCU.

Pero no se queda allí, pues el actor de dobla la voz de Tobey Maguire, fue visto en los estudios, por lo que las puertas que se cerraron en la película anterior, puede que no hayan quedado cerradas del todo. Con la dirección de Sam Raimi, ahora solo resta esperar el próximo 6 de mayo cuando sea el estreno mundial de ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’