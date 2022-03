“Problemática”: Cecilia Galliano es criticada tras “atacar” a Mariazel en “Me Caigo de Risa”

Cecilia Galliano en Me Caigo de Risa

Uno de los programas favoritos de la pantalla chica, Me Caigo de Risa, fue el escenario de un tenso encuentro entre Cecilia Galliano y Mariazel. Después de que Cecilia perdiera un duelo de baile, Marizael se consagró como una de las ganadoras, y por la mala actitud de la actriz argentina, las redes sociales la calificaron de “problemática”.

Cecilia fue la invitada de este lunes 28 de febrero y en su participación del segmento “Paso a Pasito” atacó a Mariazel porque hizo un paso de baile que luego se negó a repetir, señalando que no podía lograrlo por su altura: “Se está aprovechando… Es una ojeta para no decirle perrita... tiene 1 metro 60 y sabe que puede hacer eso, y sabe que la de 1,80 no lo puede hacer... es una tramposa”, señaló Cecilia.

Cuando Cecilia asegura que Mariazel le tomó la mano y le dijo “lo vamos hacer bien amiga”, la mexicana respondió “yo no te dije eso” y aunque un poco confundida, intentó apoyar a Galliano para que probara el paso de baile con la ayuda de sus compañeros, pero la estrella suramericana no logró repetir la coreografía y quedó en el piso “muerta” de risa por el fallido intento. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar.

Cecilia Galliano es criticada duramente en redes sociales

Tras el efusivo momento, las redes sociales comenzaron a hacerse eco de los mensajes de los internautas. Varios usuarios tildaron de “problemática” y “mala perdedora” a Cecilia. Esta opinión surgió después de que Mariazel se ofreciera a cambiar el paso de baile y la estrella argentina insistiera en hacerlo y finalmente llamarla “tramposa”.

“Falta mucho en el programa, cariño”, dijo Cecilia mientras señalaba a Mariazel, quien no aceptó haber ganado el duelo. “El peor invitado que han tenido. Con ella siempre es así”, dejó leer un usuario en un comentario; otro escribió “Parece que no sabe lo que es un juego y divertirse se lo toma todo a lo personal”. “Terrible, no sabe perder…”, señaló otro internauta.