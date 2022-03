Enrique Bunbury: estas son sus canciones más famosas

La exitosa carrera musical del español Enrique Bunbury parece llegar a su fin. Tras 35 años sobre el escenario, el intérprete de rock and roll anunció su retiro de los escenarios argumentando sus problemas de salud, principalmente malestar en su voz.

Esto sucederá luego de la esperada gira que realiza este 2022, la mayoría de los conciertos en España y Estados Unidos. “De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”, dijo el músico explicando sus molestias o problemas de salud como la irritación de garganta y dificultades en las vías respiratorias que le dificultan cantar.

A lo largo de estos años de carrera musical ha sumado varios éxitos y reconocimientos. Comenzó su actividad musical foLuego llegó a ser vocalista y líder de la Héroes del Silencio. Aquí recordamos algunos de sus cancones más famosas y que forman parte del amplio legado Enrique Bunbury.

Alicia (Expulsada al País de las Maravilla)

Esta canción forma parte de Radical Sonora, con el que presentó su carrera como solista. Está inspirada en clásico literario de Lewis Carrol: “Alicia sortilegio de babia, en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa, con la luna por cerebro”, expresa en el tema.

El Extranjero

Se trata de un tema con el que Enrique Burbury se expresa contra nacionalismos. Formó parte de Flamingo´s, el cuarto álbum en solitario del español, y considerado un disco de rock ambicioso y denso, según El País. “Una barca en el puerto me espera. No sé donde me ha de llevar. No ando buscando grandeza. Solo esta tristeza deseo curar”.

Lady Blue

Esta canción fue dedicada a su exesposa, Nona Rubio, poco después de su separación. “Lady, Lady Blue, sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a donde voy? Lady, Lady Blue, sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a donde voy?, desde hoy no temas nada, no hace falta ya. En los forosde fánaticos, intentaron descifrar su signicado: “Señorita tristeza, esa es la traducción. Habla de una relación de dolor entre dos personas, que el tiempo empieza a curar”.

…Y Al Final

Bunbury dijo que era su preferida dentro del disco Flamingos, cita el portal especializado los40.com. Es uno de los temas que lo consagró en la lista del número 119 de la revista Rolling Stone publicada en septiembre de 2009. El español es el único cantante con dos discos que fueron incluidos entre las diez producciones discograficas más influyentes en España.