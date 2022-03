Estas son las series más vistas de HBO

Series más vistas de HBO Game of Thrones y Euphoria Instagram

El reciente capítulo final de ‘Euphoria’ dio un total de 16.3 millones en promedio para toda la trama que destaca como una las series más vistas de HBO y que solo ha sido superada por la temporada final de ‘Game Of Thrones’.

‘Peacemaker’

El spin-off de ‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn, ‘Peacemaker’ es una especie de continuación de la historia de Christopher Smith. El personaje de DC Comics interpretado por el actor John Cena, quien en la trama es un tipo extraño y singular, con una carga de prejuicios negativos enorme por culpa de su progenitor.

La crítica coloca a ‘Peacemaker’ en el primer lugar de la historia de DC, empatado con ‘Wonder Woman’ del 2017. Es decir, se ha convertido en el mejor estreno del DC Extended Universe de todos los tiempos hasta la fecha. Incluso ha superado el porcentaje de ‘El Escuadrón Suicida’, película de la que se desprende la historia.

‘Euphoria’

Esta historia que se enmarca dentro del género dramático sigue a un grupo de adolescentes estudiantes de secundaria, que, sumergidos en el fatídico mundo de las drogas, el sexo y la violencia tratan de luchar contra esos monstruos para enfrentarse a un nuevo futuro.

Con el estreno del episodio 4, HBO logró juntar a 3.2 millones de espectadores a pesar de que competía en el mismo horario con el Campeonato de la NFC. Por eso no es de extrañar que ‘Euphoria’ se haya convertido en la segunda de las series más vistas de HBO, pues su capítulo final alcanzó la increíble cifra de 6.6 millones de espectadores.

‘Game Of Thrones’

La despedida de la última temporada de ‘Game of Thrones’ rompió el récord de espectadores en las plataformas de HBO. La historia de la lucha por el trono de los siete reinos de Westeros superó su propio récord en su episodio final con 19,3 millones de espectadores en las plataformas de HBO, que incluye HBO GO y HBO NOW.

Con estos números la serie rebasó su propia marca establecida en el penúltimo capítulo, que fue visto por 18,4 millones de espectadores. El último episodio, titulado ‘The Iron Throne’ también obtuvo el récord de transmisión por televisión más visto en la historia de HBO, con 13,6 millones de espectadores.