Galilea Montijo y Enrique Peña Nieto, esto es lo que se sabe de su supuesto romance

Galilea Montijo sigue en la mira de todos por los escándalos que la rodean, ahora los señalamientos son por un supuesto romance con el expresidente de México, y exesposo de la actriz Ángelica Rivera, Enrique Peña Nieto.

Además, a la presentadora de televisión se le está relacionando con una mujer, y es que han surgido fuertes rumores de que tuvo un amorío con una excompañera del programa ‘Hoy’. Ante esto, Montijo salió a dar la cara para aclarar todo con la prensa.

Enrique Peña Nieto

“Ya muchachos, ya es en serio”

La artista aclaró los chismes sobre una relación sentimental con Maca Carriedo y otra con Enrique Peña Nieto: “¡No manches ya!, ya muchachos, ya es en serio”, comenzó diciendo entre carcajadas la conductora.

Agregando que eviten hablar de especulaciones si no tienen pruebas, porque a pesar de que es muy amable con la prensa ya ese tipo de rumores son exagerados: “Yo les voy a pedir a ustedes, yo siempre les agradezco y yo muy linda siempre les contesto y salgo a dar la cara para todo, ya no me pregunten cosas sin pruebas, creo es mejor cuando salgan este tipo de cosas, que no se quién las dijo, pero que hay que tomarlas de vienen... si algo saben, siempre he sido muy noviera, toda la vida, entonces y si fuera cierto tampoco hubiera tenido nada de malo, yo no estoy en contra de nada ni de nadie”.

Galilea habría estado por dos años con el expresidente de México

Galilea también habló sobre si se va o no del país, por una oferta laboral que habría sugido debido a la fusión de Univision y Televisa. “No, hasta ahorita yo sigo en Hoy todo este año, siempre les he dicho, si la empresa decide otra cosa conmigo, yo feliz de la vida, me iría feliz”, concluyó.

Pero hay que recordar que a pesar de que la artista tiene casi once años de matrimonio con Fernando Reina Iglesias, hay rumores de un posible divorcio. Esto, debido los chismes de infidelidad de Montijo con el exmadatario mexicano, hace algunos años.

Pues se dice que habrían mantenido un romance por cerca de dos años, y es que de acuerdo con la información del medio Productora 69, Galilea y Enrique se involucraron sentimentalmente, pero el político puso fin “por el pasado” de la artista. Cynthia Slicen fue quien dio los detalles del supuesto romance que hubo entre las figuras.