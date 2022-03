“Maldita lisiada”: Itatí Cantoral habla de la nueva Soraya Montenegro

Cuando Itatí Cantoral interpretó a la maléfica “Soraya Montenegro” en María la del barrio, no pensó en el éxito que lograría y que este se convirtería en el personaje más icónico de su carrera. A más de dos décadas de aquella oportunidad, la actriz mexicana opinió sobre el papel antagónico ahora en manos de Fabiola Guajardo en la nueva versión en “Los ricos también lloran”.

En la telenovela protagonizada por Claudia Martín y Sebastían Rulli, la exreina de belleza Guajardo da vida a este maléfico personaje que Cantoral inmortalizó con la frase “Maldita lisiada”. En el programa “De primera mano”, la actriz opinó sobre el remake, además de comentar sobre su regreso a las tablas con la obra Sola en la oscuridad.

“Yo sé que Fabiola Guajardo lo está haciendo y lo va a hacer maravilloso. La conocí precisamente en el teatro, trabajamos juntas y es una actriz increíble, y qué cuerpo y que profesional, estoy feliz de que ella la interprete. Siempre tenemos una Soraya en el corazón, a mí me ha dado mucho, es de esos personajes icónicos como estas historias que se van a repetir”.

Cantoral recordó algunos detalles de aquella escena más recordada en María, la del barrio que reconoció haber grabado tras una noche de fiesta. “Yo en la plena adolescencia, ni estudié ni nada... era de mis primeros trabajos entonces yo no podía proponer nada, a mi lo que me decía Beatriz Sheridam,que era la directora y una excelente actriz: ´hazlo como yo lo hago, ímítame´, ella me hacía la escena y me daba el tono de la voz porque yo la tengo grave”, recordó.

Sobre su interpretación, Fabiola Guajardo, quien ha estado en proyectos como Por ella soy Eva, Buscando a Frida y Corona de Lágrimas dijo. “Sí, sí grito ‘maldita lisiada’ no una vez, sino varias veces, pero hay una sorpresa enorme que les va a encantar y lo van a disfrutar muchísimo”. Luego describió a este personaje como “muy pasional, es egoísta...tiene demasiadas emociones y ya la conocerán”. expresó a la prensa mexicana.

“Los ricos también lloran” se estrenó este 21 de febrero en el Canal de las Estrellas. Sebastián Rulli y Claudia Martín evocan la historia de amor que hace décadas protagonizaron la estrella Verónica Castro y Rogelio Guerra. El público recibió con emoción la telenovela donde además actúan Víctor González, Azela Robinson, Alejandra Barros y Guillermo García Cantú.

Martín, quien da vida a “Mariana Villarreal”, se expresó emocionada por la historia y los nuevos personajes. “Para la gente que ya vio esta historia quiero que sepan que es completamente nueva, adaptada, es muy fresca”. Su coprotagonista, Sebastián Rulli, se refirió a su papel de “Luis Alberto” como un gran personaje que no pudo rechazar. “Es una gran historia que para mí en lo personal es muy importante porque mi madre era fanática de esto”.