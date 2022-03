Margot Robbie consiguió una nueva coprotagonista de “Barbie” y esto es todo lo que se sabe hasta ahora

La estrella infantil de “Un lugar en silencio”, Ariana Greenblatt, es la última en incorporarse a “Barbie”, de Warner Bros, una película centrada en la icónica línea de muñecas de Mattel, afirmó exclusivamente Deadline. Dirigida por Greta Gerwig, la película está protagonizada y producida por Margot Robbie, bajo su LuckyChap Entertainment junto con el estandarte de producción Tom Ackerley.

¿Qué otros anuncios hemos recibido sobre el casting? Tras conocer que Margot será la reconocida muñeca de carne y hueso, además de trabajar en la producción, también se conoció que Ryan Gosling será el encargado de dar vida a su novio Ken. Otros miembros del talentoso elenco anunciado incluyen a Simu Liu de “Shang-Chi”, America Ferrera de “Ugly Betty” y Kate McKinnon de “SNL”.

Además de Robbie y Gosling, todos los miembros del elenco hasta ahora, incluida Greenblatt, tienen papeles desconocidos. Los detalles de la historia de la película también son inciertos en este momento, pero Greta Gerwig está a bordo para dirigirla y coescribió el proyecto con su colaborador frecuente Noah Baumbach.

¿Sabías que Ariana Greenblatt es la joven Gamora?

Greenblatt ha comenzado lentamente a hacer olas en su joven carrera, y próximamente se la verá en la adaptación cinematográfica de Eli Roth de la popular serie de videojuegos Borderlands, donde protagonizará junto a Cate Blanchett, Kevin Hart y Jamie Lee Curtis como la infame Tiny Tina.

La actriz también tiene el próximo thriller de Sony 65, donde protagonizará junto a Adam Driver, y ha estado en películas como “In the Heights”, “Bad Moms Christmas”, “Boss Baby: The Family Business”, “Love and Monsters”, y era la joven Gamora en “Avengers: Infinity War”. Sin duda, será emocionante ver qué le aportará al mundo rosa de Barbie.

Desde que se anunció esta adaptación cinematográfica, este ha sido un proyecto muy discreto y, con cada nuevo anuncio de casting, ese emocionante nivel de curiosidad solo ha aumentado. Dado que Gerwig es conocida por clásicos modernos nominados al Oscar como “Lady Bird”, la cinta de Barbie será como ninguna otra adaptación de juguete que se haya visto antes. Todavía no hay fecha de estreno, pero se espera que la película entre en producción a principios de 2022 y que llegue a los cines en algún momento de 2023.