Paty Navidad regresa a la televisión como conductora de “Music Battles México”

Este sábado 5 de marzo se estrena el programa “Music Battles México” que se transmitirá de las 20 horas a las 23 horas, a través de Azteca Uno y en el cual Paty Navidad será la conductora. Se trata de una nueva oportunidad para Navidad de regresar a los escenarios y en esta ocasión es muy especial porque es un programa de música regional mexicana. En entrevista con Publimetro, Paty Navidad compartió: “Me siento muy emocionada por este proyecto debido a que yo he estado ligada con este género musical desde pequeña pues desde los nueve años comencé a cantar Regional”.

Paty Navidad. Paty Navidad. / Foto: Cortesía.

El formato de este programa será totalmente novedoso debido a que el público será quien elija las batallas que se llevarán a cabo cada sábado. Pues por medio de la aplicación Muba, la audiencia votará por los concursantes que se enfrentarán y por sus favoritos. Esto es algo innovador ya que rompe con el esquema tradicional de concursos musicales de televisión. En el mismo sentido, Navidad contó: “En el concurso participarán 16 cantantes que son artistas que ya cuentan con una trayectoria en la música pero que no han podido tener una oportunidad en esta industria”.

La artista vuelve a la pantalla para liderar un nuevo programa

Asimismo, Paty Navidad mencionó: “Me gustó mucho la idea de conducir este programa debido a que yo me siento identificada con estos participantes pues yo podría ser una participante más”. Y es que Navidad explicó que desde niña ella ha tenido un gusto particular por cantar y por el género Regional Mexicano. A lo cual Paty añadió: “Este es un regreso muy especial porque voy a poder hacer lo que más me gusta que es estar con mi público y que aunque ya me conocen sé que me quieren y me extrañan”.

El objetivo de “Music Battles México” es encontrar a nuevo talento enfocado en cantar Regional Mexicano pero de una manera divertida e interactiva. Para elegir a las nuevas caras de este género musical, el panel de jueces estará conformado por: Laura Zapata, Majo Aguilar, Blanca Martínez “La Chicuela” y “El Bebeto”. De los jueces, Paty Navidad platicó: “Laura es una gran amiga mía y la conozco de toda la vida y es un gran honor para mí trabajar con ella en este programa, así como con los demás jueces que son sumamente talentosos”. Para concluir la cantante dijo: “Lo que más me gusta de este programa es poder reconectar con nuestras raíces mexicanas y el poder darle una oportunidad a estos talentosos cantantes”.