“Regalo de Dios: fanáticos reaccionan al nombre del nuevo hijo de Tristan Thompson

El basquebolista Tristan Thompson, sigue en el ojo del huracán tras su escandalosa separación de la socialité, Khloé Kardashian, luego de que esta descubrió una nueva infidelidad con su entonces entrenadora personal, Maralee Nichols, a quien embarazó. Finalmente se conoció que el tercer hijo del atleta fue llamado “Theo”, un nombre al que reaccionaron los fanáticos en las redes sociales.

“Theo, mi pequeño ángel bebé. Te nombré Theo porque significa ´Regalo de Dios´´. Nunca habñia estado embarazada y me habían dicho que quizás no podría tener hijos. Cuando te vi en el ultrasonido y tu pequeño latido supe que siempre te protegería y mantendría a salvo”, expresó la madre del bebé.

Luego agregó: “Te amo más de lo que jamás sabrás. Traer tanta alegría y felicidad a mi vida. Mi mayor bendición”. En el certificado de nacimiento del bebé citado por E Entertaiment, el pequeño Theo nació en Santa Mónica, California, el 1 de diciembre de 2021, y Maralee aparece como la madre, mientras que Tristan no figura como el padre.

Casi dos meses después del nacimiento del tercer hijo del atleta, Maralee aseguró que este no ha participado mucho en la vida de su hijo. “A pesar de los informes que indican lo contrario, Tristan Thompson no ha hecho nada para apoyar a su hijo. Él no ha hecho ningún intento por conocerlo ni ha brindado ninguna ayuda financiara”, dijo un representante de la entrenadora personal.

Los fanáticos comentaron en las redes sociales sobre el escándalo en la vida de Tristan y su negativa a reconocer la paternidad del bebé. “Desde el primer momento que él negó a ese niño, ella debería haber sabido que estaba sola”, comentaron. Otros opinaron: “No me siento mal por ella en lo absoluto, ella sabía, lo que era”, y “No debería haber una ley que obligue a los hombres a pagar por los hijos que no quieren. Él incluso admitió que no quería al bebé... económicamente depende de ella”.

El jugador de la NBA salía con Khloé Kardashian cuando se rumoró sobre la nueva infidelidad. Entonces él no confirmó su paternidad hasta que finalmente emitió un comunicado tras conocer los resultados de los test de paternidad.

“Asumo toda la responsabilidad de mis acciones. Ahora que se ha establecido mi paternidad espero criar amigablemente a nuestro hijo. Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado durante esta terrible experiencia”, dijo el atleta. Tristan comparte una hija de tres años con la socialité Khloé Kardashian; y también tiene un niño de 5 años de edad llamado Prince, fruto de su relación con Jordan Craig.

En medio del escándalo que ocasionó la infidelidad del basquebolista, la entrenadora personal Maralee, insistió en que nunca se habría involucrado con el atleta si hubiera sabido que estaba en una relación. “Tristan me dijo que era soltero y padre. Lo vi en marzo de 2021 cerca de su cumpleaños. Me dijo que quería verme”, recordó Nichols.