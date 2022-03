La serie “Servant of the People” en la cual sale Volodymyr Zelenskyy gana popularidad en el mundo

En las últimas semanas el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy se ha vuelto cada vez más relevante debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por ello, conforme con información de la agencia de noticias Associated Press (AP), varios países están comprando los derechos de la serie llamada “Sluga naroda”, en inglés conocida como: “Servant of the People”. Esto debido a que esta producción es protagonizada por Zelenskyy, quien antes de ser líder de una nación era actor.

El papel que Volodymyr Zelenskyy interpretó en esta serie en 2015 fue el de “Vasiliy Petrovich Goloborodko”. Cabe recalcar esta es una serie de comedia y de acción en la cual Zelenskyy es un profesor de secundaria quien tiempo después se vuelve presidente Ucrania. Esto es algo curioso debido a que Volodymyr comparte ciertas aspectos con su personaje.

Volodymyr gana popularidad en varios ámbitos

En la misma línea, en “Sluga naroda”, el personaje de “Vasiliy” se fija la meta de gobernar a Ucrania de una forma austera y busca mantener su estilo vida normal. Esta serie consta de tres temporadas y en su momento fue todo un éxito en Ucrania, que por ello hasta tuvo hubo una cinta. De la situación, por su parte, Nicola Söderlund, socio de Eccho Rights empresa que distribuyó la serie dijo a AP lo siguiente: “Ya es un programa bastante viejo. Pero, claro, ante las circunstancias, se ha vuelto muy interesante para todos”.

Volodymyr Zelenskyy. Volodymyr Zelenskyy en 2022. / Foto: Matt Dunham/Getty Images. (Matt Dunham/Getty Images)

Finalmente, Channel 4 es uno de los canales que cuenta con los derechos de “Servant of the People” en Gran Bretaña. Asimismo, Eccho Rights ha informado que tiene acuerdo con televisoras de: Bulgaria, Moldavia, Estonia, Francia, Finlandia y Georgia. Del cambio de profesión de Volodymyr Zelenskyy, Söderlund comentó: “La gente se sorprende de que un comediante pueda ser un político, pero lo fue. Sus habilidades para enviar mensajes convincentes a la gente, que es lo que haces si eres un presentador de televisión, le han ayudado mucho a convertirse en político”.