“The Gatsby Experience”, un show que no te puedes perder

"The Gatsby Experience". "The Gatsby Experience". / Foto: Facebook.

“Este show nace de la cabeza de Jorge D’Alessio el cual hizo junto con Bobo Producciones y Tren a Marte y ellos querían hacer un espectáculo de música contemporánea pero convertido con un twist de los años 20s”, explicó la cantante María Elisa Gallegos en entrevista con Publimetro. “The Gatsby Experience” es una experiencia totalmente diferente debido a que se trata de un show inmersivo que transporta a los asistentes a los glamurosos años 20s, época en la que está basada la novela “The Great Gatsby” del escritor Scott Fitzgerald.

De la misma manera, Gallegos comentó que los creadores de “The Gatsby Experience” querían crear un lugar en el cual la audiencia se transporte en el tiempo. No obstante, las canciones que son parte del repertorio son melodías que todos conocen por lo cual se vuelve un show único. Además el show contiene números de Tap y hay interacción de los cantantes con el público para que puedan vivir al 100 por ciento la experiencia. Por su parte, Alan de Marte dijo: “Logramos hacer un experiencia de los 20s porque tal cual la gente cuando entra lo primero que ve es una cigarrera y la experiencia es muy completa”.

La música, el ambiente y los vestuarios hacen que la gente se transporte a otra época

“Es un show repleto de talento y cada personaje que está dentro de este espectáculo tiene un talento muy especial”, mencionó Alan. A lo cual añadió: “Podríamos no tener vestuario, luces, incluso podríamos no tener audio y el show va a brillar porque el talento de personas como María Elisa Gallegos o Mariana Schumacher y me atrevo a decir que somos una compañía muy talentosa”. Como dato, este musical se trabajó durante más de medio año para poder presentarse en el Foro Totalplay 2 ubicado en Plaza Antara en Polanco.

“Nos tomó seis meses el poder tener los arreglos de cada canción”, puntualizó Alan, quien es cantante en “The Gatsby Experience”. En el mismo sentido, el artista dijo que este es un show que la gente no se puede perder debido a que está lleno de sorpresas. “Todo este show está lleno de sorpresas y cada número tiene algo que te va a impresionar”, agregó María Elisa. Acerca de la música, Alan contó que Jorge D’Alessio se acercó con su banda “Tren a Marte” que toca el género “Charlespop”, que es una mezcla de Charleston con Pop actual. Finalmente, Gallegos mencionó que este es un espectáculo en el cual se puede ir a cenar con la familia o amigos mientras se disfruta del agradable show.