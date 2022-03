Ángela Aguilar, esta es la cantidad que cobra por un concierto

Ángela Aguilar sigue consolidando su carrera profesional como cantante, a pesar de tener tan solo 18 años, pero el talento y carisma que desborda la han convertido en una de las artistas favoritas del público en general.

Y eso se evidencia en las enormes cifras de dinero que es capaz de pagar la gente por disfrutar de su voz privilegiada. Según lo que se reveló recientemente, sobre los costos que maneja la cantante por realizar sus presentaciones privadas.

Ángela Aguilar

1.5 millones de pesos

La intérprete de musica regional mexicana, hija del gran José Antonio Aguilar Jiménez, mejor conocido como Pepe Aguilar, y nieta de la inolvidable Flor Silvestre, lanzó su primer álbum junto a su hermano Leonardo, titulado “Nueva Tradición”, en 2012.

Desde entonces ha brillado con luz propia, apoderándose del corazón de los mexicanos y rompiendo las fronteras. Por ello ahora la joven artista puede darse el lujo de cobrar nada más y nada menos que 1.5 millones de pesos por realizar un concierto privado, que en dólares serían unos 74.8 mil dólares.

Pero si el cliente desea que Ángela se presente en compañía de su padre, la cifra asciende a unos cinco millones de pesos mexicanos, que serían unos 250 mil dólares, por show. Así se dio a conocer en un canal en YouTube Regional Mix.

“Las mujeres mexicanas representamos distintos tipos de belleza”

En una reciente entrevista con el diario El Universal, México, la cantante no tuvo temor de autodescribirse como “una belleza rara, de nariz y boca muy grandes, ojos ovalados y piel morena”, y aseguró que eso no le molesta o le causa inseguridad, por el contrario, se siente orgullosa de ello.

“Las mujeres mexicanas representamos distintos tipos de belleza y nos sentimos orgullosas, yo siendo mexicana y americana (estadounidense), con doble nacionalidad, soy parte esos dos mundos; cuando yo crecí nunca vi una Barbie que luciera como yo; soy una belleza extraña, diferente a la que vemos pero, al ser así y tener esta visibilidad que me da lo que hago, me ayuda a que las niñas que me ven sepan que hay distintos tipos de belleza”, dijo a El Universal.

Asimismo, recordó a su famosa abuela, quien triunfó con un género que hoy en día no es popular en chicas de su edad: “Es un género dominado por hombres y es importante tener representación en todos los lugares, siempre debería de haber igualdad. Hay menos mujeres jóvenes en el regional mexicano y eso hace que haya más nominaciones hacia hombres; si algo he aprendido y me he puesto como tarea es invitar a más jóvenes mujeres a cantar este género, a que se animen”, dijo.