Este actor de Stranger Things se unirá al universo de Marvel

A medida que Marvel sigue creciendo en materia de producciones para cine y televisión, el famoso estudio va necesitando cada vez más nuevas caras para interpretar a la gran gama de personajes que este universo tiene en su haber. Y esta vez han apostado por una de las grandes estrellas de la serie de Netflix, Stranger Things.

Con el final de la serie de ciencia ficción anunciado hace un par de semanas, es posible que algunos de sus actores ya estén buscando otros proyectos para mantenerse activos. Y a pesar que la estrella de Stranger Things en cuestión ha figurado en otras producciones, es posible que busque quedarse con Marvel para una relación duradera.

El actor de Stranger Things que se unirá al universo de Marvel

Según reseña el portal Giant Freaking Robot, Finn Wolfhard, quien le dio vida al intrépido Mike Wheeler en Stranger Things estará en un próximo proyecto de Marvel. El medio confirma que el actor ha firmado por al menos un proyecto con la gran casa de ideas, pero incluso podría ser para más de una producción.

Se desconoce qué tipo de personaje interpretará en la pantalla grande o chica, pero con Doctor Strange in the Multiverse of Madness acercándose rápidamente, dando a los fanáticos su primer viaje a un multiverso que se ha roto de par en par, es posible que deje ver su primer vistazo en este filme.

La secuela de Doctor Strange ya está alimentando las teorías de los fanáticos de que servirá como una introducción de los X-Men. Si este es el caso, Wolfhard podría interpretar a un mutante. Además, teniendo en cuenta que Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) también está presente en la película, el actor de Ghostbusters: Afterlife también podría interpretar una versión más adulta de uno de sus hijos, los cuales ya fueron presentados en WandaVision.

También se acerca la segunda temporada de Loki, por lo que Finn podría interpretar a una de sus variantes, en especial porque el actor estuvo ligado de cierta manera al casting de la primera entrega.

No es la primera vez que se asocia con Marvel

En 2019, Finn Wolfhard comentó en una entrevista con el portal Comic Book que le encantaría interpretar a “un sujeto en la computadora” como parte de fondo en una película de Marvel mientras los héroes se ocupaban de sus asuntos.

No pasó mucho tiempo antes de que surgieran rumores de que fue elegido como el Loki Joven. Es fácil ver por qué la gente pensaba eso ya que el estadounidense tiene el aspecto de un joven imprudente Loki. Cuando finalmente se le preguntó al respecto en 2020, dijo que no fue elegido para el papel, pero dijo públicamente que si lo llamaban, estaría feliz de firmar.

Pero teniendo en cuenta que dijo que estaría muy contento de interpretar a un personaje de fondo, parece que ha soñado con estar en un proyecto de Marvel desde hace mucho tiempo, por lo que el estudio probablemente sabía que sí tenían el uso adecuado para él.

Otra estrella de Stranger Things en el universo de Marvel

Si Finn Wolfhard logra concretar su contrato con Marvel, el actor lograría reunirse con un viejo conocido de Stranger Things, siendo David Harbour, quien interpretó al sheriff de la ciudad y al padre adoptivo de Eleven.

En la película Black Widow, el actor le dio vida al superhéroe ruso Red Guardian, una especie de copia del Capitán América pero en su versión soviética. El personaje poseía poderes similares al del Vengador pero con una condición física menos envidiable.

También hubo algunos rumores sobre la aparición de Millie Bobby Brown en Eternals, pero no ha aparecido en ninguna lista de créditos de la película, por lo que probablemente solo se trató de una ilusión entre los fanáticos.

