“Los reyes del playback”: Cynthia Rodríguez se transformó en Yuri

El programa de talentos “Los reyes del playback” transmitido en el magazine Venga la alegría, suma más emoción esta semana con las nuevas presentaciones de los famosos. Entre ellos se destaca la animadora Cynthia Rodríguez quien ganó elogios y sorprendió al jurado interpretando un tema de Yuri.

“Cuando baja la marea”, fue la canción elegida por la presentadora quien habló durante los ensayos intensos. “Como en la vida, y en las relaciones personales, nunca es bueno dar siempre lo mismo, hay que variarle para que nadie se aburra nunca ... ahora no llevo tantan coreografía, voy a estar plantada en el mismo lugar, tuve que pensar qué se me ocurría antes del número, durante, cómo tiene que terminar, que tenga como la sorpresa pero la comedia, y la canción de Yuri que es una cantante que admiro muchísimo”.

El momento inesperado de la presentación llegó al final con una lluvia improvisada que dejó a la presentadora empapada en pleno escenario. “Una disculpa porque no estaba planeado, les prometo que mando el vestido a la tintorería”, dijo entre risas la animadora de TV Azteca.

Curvy Zelma, parte del jurado, celebró el show de Rodríguez. “No me lo esperaba. Amo tu inicio, me gusta que siempre incluyes algo divertido, cada vez que veo un show tuyo tengo algo que esperar, generas en mí las ganas de seguirte viendo. Lo del agua me gustó mucho, me hubiera gustado un poco antes para poder gozarte más mientras te bañabas”.

Capi Pérez también felicitó a Cynthia por su número, en especial el comienzo. “Me encantó el intro... la verdad que cuando entraste al agua pensé se va a poner bueno este número, ya viene la mejor parte de la canción , y se acabó rápido pero estuvo bonito”. La presentadora sonrió y propuso hacer un show de cinco minutos, lo que causó carcajadas entre los jueces.

En las redes sociales, el público elogió a la presentadora quien comenzó su número con una especial parodia del pronóstico del tiempo. “Ya todos sabemos que va a ganar Cynthia cada día son mejores sus presentaciones”. Otros opinaron sobre la evaluación del jurado. “4 Coronas Capi!!....En serio?... Te pasas!! Lo bueno que el público le pude dar más. Felicidades Cynthia!! Excelente!

Rodríguez se ha destacado en el programa Los reyes del playback donde los famosos realizan las imitaciones de artistas. Uno de los shows más elogiados fue al ritmo de “Yo soy así”, tema de la telenovela Yo soy Betty, la fecha, donde además se transformó en el personaje de Capi Pérez, “Margarita McKenzie”. “No sabes lo honrado que me siento de que te vistieras de mi tía Margarita, fue un gran inicio”, opinó Capi luego de destacar la trayectoria de la animadora.