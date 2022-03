Luis Gerardo Méndez recordó su duro inicio en el mundo del espectáculo

Luis Gerardo Méndez reveló que alcanzar en el éxito en su carrera profesional como actor no fue nada sencillo. Además recordó una ocasión en la que fue rechazado para un trabajo en una importante cadena de televisión.

Durante una reciente entrevista el famoso actor contó que le fue muy mal en un casting por Music Television (MTV). Así lo dijo al standupero mexicano, Ricardo O’Farrill en su canal de YouTube, Casa Comedy TV.

Luis Gerardo Méndez

“Ese era mi sueño”

“Lo que pasó es que yo era muy fan de MTV, yo quería VJ, ese era mi sueño. Cuando tenía 18 años yo quería ser Arturo Hernández, como esos VJs de los 90″, comenzó relatando el oriundo de Aguascalientes de 39 años.

Méndez recordó que cuando era un joven y estaba en su época de la preparatoria se enteró de que MTV iba a hacer una casting buscando un nuevo VJ. Es por ello que le pidió a sus padres que se fueran a la Ciudad de México.

“Un día MTV quería nuevos VJs e hicieron una audición en el Palacio de los Deportes. Fuimos como dos mil personas que queríamos ser VJs y me quedé entre los últimos 5″, y agregó qué: “Me volaron desde Aguascalientes los de MTV a sus foros, me tocó entrevistar a Molotov, era como si fueras un VJ por un día. Entrevisté a Molotov, me vistieron cool, presenté videos al lado de los otros finalistas”, dijo a Ricardo O’Farrill.

“Era al que nadie quería saludar”

“Hicieron piezas con eso y la gente votaba por el VJ que se iba a quedar. Me volví el güey más popular de Aguascalientes en ese momento, era como: ‘Este güey va a ser VJ de MTV’”, relató Luis Gerardo.

Para concluir, el intérprete comentó que fue muy duro no haberse quedado con el puesto pues fue tildado como el rechazado: “¿Y qué crees? No me quedé. Después no era el más popular, era al que nadie quería saludar. Es durísimo”.

“Después de esta experiencia, imagínate estar otra vez sentado en mi clase de contabilidad y engañé a mis papás. Decidí venirme para acá (Ciudad de México) y en la mañana estudiaba actuación, en las tardes mercadotecnia y en la noche hacía castings de comerciales para mantenerme”, concluyó.