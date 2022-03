Mimí Flans rememoró cómo se defendió de un acoso en un programa en vivo: “No me ande usted manoseando”

Mimí Flans estuvo conversando sobre un incidente que vivió durante una presentación en un programa en vivo. Hace 36 años, cuando formaba parte del grupo juvenil pop mexicano, llamado Flans junto a Ivonne e Ilse.

El video se volvió viral luego de tantos años, gracias a que fue difundido en la red social TikTok. El hecho se dio en una visita a Chile en 1986, y se puede apreciar como las jóvenes cantantes fueron acosadas por el presentador César Antonio Santis.

Mimí Flans

El programa de televisión en el que tuvieron la mala experiencia se llamaba Martes 13, en el cual el conductor de televisión se portó indecente y hasta machista. Pues comenzó tocando por detrás de la espalda a la altura de la cintura a Mimí.

“No me ande usted manoseando”

Además, Santis se burló de la baja estatura de Ilse y del vestuario holgado que llevaron las chicas a la presentación; como si fuera poco, confundió los nombre en plena transmisión: “Tú eres Ivonne, tú eres Ilse y tú eres Mimí”, dijo de manera erronea.

La conductora del show se encargó de corregirlo, señalando que los nombres estaban al revés. Luego de esto, tomó a Mimí comentando que él era su padrino, pero la cantante fue directa y cortante ante su actitud.

“Mucho gusto. No me ande usted manoseando, oiga. ¿Qué te pasa? Luego luego agarrando cinturita, pues cómo”, dijo mientras le quitaba la mano al conductor. Tras esto el chileno se acercó a Ilse y Mimí le advirtió: “No abuses porque está chiquita, eh”.

“Niñas no se dejen”

Ilse también reaccionó ante la conducta inapropiada del presentador: “Mientras sea en el hombro y no en la cintura”, pero este se burló diciendo que no le llegaba a la altura, y la cantante le refutó: “Pelado, no se burle”.

César preguntó qué quería decir pues no entendió el adjetivo y las cantantes respondieron: “Pelado significa ‘mal hombre’, ‘grosero’, ‘embustero’, ‘cruel’, ‘mal amigo’”.

Tras casi cuatro décadas, Mimí quien recordó el desagradable incidente: “Aquí la onda es que no hay que permitir, la edad que tengas, no importa que seas hombre, mujer, perro o quimera, no puedes permitir que te falten al respeto y el cuate sí me agarró”, dijo Mimí en el programa que conduce, Sale el sol. “El cuate sí me agarró, qué poca abuela. En los 80, 90, los 2000, niñas no se dejen y aplausos para las mujeres que no nos dejamos y los hombres tampoco”, agregó.