Pedro Sola y las artistas que han sido víctimas de sus crueles críticas

El presentador de Ventaneando, Pedro Sola, se ha mantenido en la boca de todos por su manera tan directa de hablar sobre ciertos temas. Así como de algunas de las artistas más importantes del mundo del espectáculo, al punto de ofenderlas sin remordimiento alguno.

Y ahora lo volvió a hacer, esta vez su víctima fue la cantante nacida en Brasil, Anitta, a la que criticó duramente. Pero no hay que olvidar su más reciente ataque a Belinda, tras su ruptura con Christian Nodal, así como sus comentarios en contra de Rihanna, entre otras.

Pedro Sola

“Belinda es un dolor de cabeza”

Sobre Belinda, el conductor del show de televisión dijo: “Belinda es un dolor de cabeza. Déjenme decirles que le tengo cariño sin conocerla. Definitivamente estoy convencido de que es una chava, una artista muy complicada y muy voluntariosa”.

Pero tras los ataques que recibió por parte de los seguidores de la artista, tuvo que pedir disculpas en su programa: “Ahora que veo tantas cosas que le dicen a Belinda, me he sentido mal y triste de que la agreden; me arrepiento de haber dicho lo que dije”, expresó.

Y agregó en sus redes sociales: “@belindapop es famosa, exitosa, hermosa y por lo mismo mediática pero siento que se le ha crucificado mucho nomás porque, como muchos, terminó una relación. Ella es mas que un romance, hay que admirarla por su arte no criticarla por su vida personal”, escribió.

“Parece gelatina mal cuajada”

“Me pongo en los zapatos de los papás de @belindapop y me imagino lo que sienten al escuchar y leer tanta agresividad hacia su hija en los medios. Si cuando hablan de uno se siente feo cuanto y mas de los hijos”, dijo.

Antoriormente, había tildado de ‘ridícula’ a la cantante barbadense Rihanna por asistir en lencería al desfile de Dior. “Es una ridiculez”, señaló sobre el atrevido conjunto el cual dejaba mostrar su nueva pancita de embarazo. Mientras que de su nueva víctima, Anitta, dijo: “Parece gelatina mal cuajada”, refiriéndose al baile y a los glúteos de la intérprete brasileña.