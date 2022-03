Critics Choice Awards: ¿Dónde y a qué hora verlos; quiénes son los nominados?

Los Critics Choice Awards 2022 se perfilan como los más grandes hasta ahora. Eso se debe a que el 16 de febrero, la Asociación de Elección de Críticos anunció que la edición de 2022 se transmitirá en vivo, el domingo 13, de marzo desde dos capitales mundiales del entretenimiento: ¡Los Ángeles y Londres!.

A solo días de la esperada ceremonia, en Publimetro México recolectamos todos los detalles que debes saber sobre los Critics Choice Awards, incluido los más nominados, quién es el anfitrión, homenajeados de este año, entre otras sorpresas. Recordemos que la ceremonia anual reconoce las mejores películas y programas de televisión de un año determinado, según lo votado por los más de 500 miembros de Critics Choice Association.

La cita para la 27° entrega de los Critics Choice Awards 2022 estaba originalmente programada para el domingo 9 de enero de 2022 en el Fairmont Century Plaza de Century City, California. Desde entonces, se pospusieron y se anunció una nueva fecha para el domingo 13 de marzo. ¡Sí! Será paralelo a los premios BAFTA 2022, conocidos coloquialmente como los “Oscar británicos” y que también se llevarán a cabo en Londres.

¿Dónde se transmitirán los Critics Choice Awards?

En 2022, el canal de cable TBS se asociará con The CW Network para una transmisión simultánea de los Critics Choice Awards. “Estamos encantados de que TBS transmita simultáneamente el programa y lo lleve a una audiencia cada vez mayor”, dijo un vocero a Deadline.. “Y esta es una noticia muy emocionante a medida que Critics Choice se convierte en una parte cada vez más importante de la temporada de premios”.

Por cuarto año consecutivo, el carismático Taye Diggs se ha alineado para ser el maestro de ceremonias, pero esta vez, tiene una coanfitriona: Nicole Byer. Mejor conocida por su papel como presentadora y juez de la serie de competencia de Netflix “Nailed It!”, Nicole debutará en el escenario de los CCA este 13 de marzo para presentar a nominados como “Belfast” y “West Side Story”.

Estas últimas son las películas más nominadas que se dirigen a los Critics Choice Awards 2022; cada una acumuló 11 nominaciones, mientras que “Dune” y “The Power of the Dog” las siguieron de cerca con 10 nominaciones cada una. Los nominados para televisión de 2022, anunciados el 6 de diciembre, están encabezados por el drama familiar y empresarial favorito de los fanáticos de HBO “Succession” con ocho nominaciones.

Otro programa de HBO, “Mare of Easttown”, empató en el segundo lugar con la mayor cantidad de nominaciones con “Evil” de Paramount Plus; cada uno obtuvo cinco nominaciones. A continuación con cuatro nominaciones cada una se conocieron “Only Murders in the Building”, “Ted Lasso”, “The Good Fight”, “This Is Us” y “WandaVision”.

Tributos en los Critics Choice Awards

Cada año, los Critics Choice Awards otorgan lo que ellos llaman el premio #SeeHer, que reconoce a una mujer que supera los “límites para cambiar los estereotipos” y reconoce la “importancia de las representaciones auténticas de las mujeres en el panorama del entretenimiento”.

En 2021, Zendaya fue nombrada la quinta ganadora de #SeeHer, siguiendo los pasos de Kristen Bell, Viola Davis, Gal Gadot y Claire Foy. ¿La homenajeada de 2022? La pionera Halle Berry. Mientras tanto, el premio Critics’ Choice Lifetime Achievement Award de este año será para el ícono de la comedia Billy Crystal, quien se unirá a las filas de ganadores anteriores como Eddie Murphy, Kevin Costner, Clint Eastwood y Lauren Bacall.