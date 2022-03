Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja la ‘power couple’ de las redes sociales

Los cantantes, Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja visitaron Publimetro para platicar acerca de su carrera musical y de su futura presentación en el Auditorio Nacional este 13 de marzo. Además de ser esposos y padres de Kima Sofía y Juan, Kim y JD comparten una carrera musical. Pues con su sencillo “Incondicional”, demostraron que pueden ser multifacéticos ya que la canción empieza siendo una balada romántica se convierte es una melodía de Reguetón. En el video musical la pareja comparte momentos muy especiales y personales como la llegada de su segundo hijo a quien le dedican la canción. Con ello, Kim Loaiza y JD Pantoja mostraron cómo un experiencia tan única como la llegada de un bebé se puede transformar en algo inolvidable a través de la música.

Aquí la entrevista completa:

¿Qué me pueden contar de su último sencillo “Incondicional”?

KL: Nuestro último sencillo como muchos ya lo saben es una canción para nuestro bebé, es una canción con la que nos identificamos mucho con nuestro hijo porque la verdad que el amor que uno tiene como padre es increíble y cada vez que nos despertamos es como wow. Es un amor muy incondicional la verdad.

JD: El amor a los hijos es un amor incondicional y realmente en el video pusimos momentos del proceso de nuestro hijo, desde el nacimiento hasta el primer año porque esta canción es 100 por ciento enfocada en él. La composición, las melodías son súper íntimas románticas y sensibles.

¿Qué es lo que más disfrutan de hacer música juntos?

KL: Pues que tenemos una bonita conexión y siempre que hacemos música juntos habla mucho de nuestra relación, de lo que hemos pasado y hemos vivido.

JD: Lo más bonito es que llega el momento en el que nos tenemos que presentar como ahorita con nuestra gira próximamente y tenemos que cantar juntos y a la gente le gusta cantar con nosotros. La gente nos conoció juntos haciendo videos y ahora estamos haciendo música juntos.

¿En algún momento ha sido difícil para ustedes el poder trabajar juntos, como el poder separar su relación sentimental de la laboral?

KL: A veces la gente no cree que somos humanos y cometemos errores, entonces sí ha sido un poco complicado pero lo hemos sabido llevar internamente nosotros bien.

JD: Sí realmente sí porque a veces es complicado manejar toda la presión que tiene toda la gente ante nuestra relación porque obvio piensan que todo tiene que ser perfecto. Nosotros desde el núcleo estamos fuertes, estamos firmes y no nos derriban porque hay gente que opina porque es muy sencillo opinar detrás de una pantalla pero no repercute en nosotros porque nuestros sentimientos son sinceros, reales y nada nos tumba.

¿Acerca de la canción “Después de las 12″ qué me pueden compartir?

KL: Es una canción que surgió gracias a Ovi, él habló con JD y Ovi inicialmente quería hacer una canción con JD y él me recomendó con Ovi. Nos gustó mucho la canción y la grabamos en ese mismo momento.

JD: Yo siempre le recomiendo a la gente a Kim y Ovi vio el proyecto de Kim y le encantó y me dijo que tenía la canción perfecta y nos la mostraron y nos gustó. Hay versos de nuestro equipo de Space Music y yo escribí varias barras del verso de Kim y salió muy bien, mucha buena vibra con Ovi es una buena persona y conectó con nosotros.

¿Del disco “Tiempos re-issue” que sacaste el año pasado JD, cómo lo recibió la gente?

KL: A la gente le encantó.

JD: Muy bien, la verdad que para ser mi primer álbum la gente lo recibió muy bien, Santa Paloma sobre todo es una canción que está en el disco y la gente conectó mucho con la letra. Y esta canción se adapta mucho a la relación que tuvimos cuando comenzamos y como a la gente ya le habíamos contado la historia se identificó y la recordó.

De sus planes a futuro, ¿tienen pensado en algún momento sacar un álbum juntos?

KL: No lo habíamos pensado nunca pero puede ser una buena idea.

JD: Sacamos muchas canciones constantemente y cada uno tiene sus proyectos pero también sacamos bastantes canciones juntos y no habíamos pensado como tal un álbum nunca pero podría ser que sí, ¿por qué no?

¿En qué momento decidieron que querían ser cantantes?

KL: Todo surgió por JD. Él siempre me ha dado mucho aliento para hacer lo que me gusta y comencé en redes sociales gracias a él y en la música gracias a él. Él fue un gran empujón para mi carrera.

JD: A ella siempre le ha gustado la música solamente que existía esa barrera de los límites que uno se va poniendo, la cabeza es muy fuerte. Porque uno empieza a pensar que es muy complicado, que no podemos porque no fuimos a clases o no nacimos en una familia que se dedica al medio y lo veíamos muy difícil pero realmente no lo es. Simplemente decidí seguir mis sueños, los que tenía desde niño, porque siempre quise ser artista, siempre quise cantar pero cuando comencé en las redes sociales no tenía los recursos y gracias a las redes pude tener bases para yo mismo solventar mi carrera. Una vez que yo me posicioné en las redes pues así comenzamos con Kim y todo con mi equipo y mi cámara. Yo siempre le agradezco a Kim porque ella salió en mis primeros videos actuando y eso fue de gran ayuda para poder posicionarme y así nos posicionamos los dos.

¿Qué es lo que más disfrutan de ser artistas?

KL: Sí cuando la gente canta las canciones en los conciertos y el escuchar que tanta gente canta y cómo se escucha es increíble, se siente muy bonito el apoyo de nuestros fans, de verdad es hermoso.

JD: Cuando la gente canta las nuestras canciones y cómo podemos transmitirle a la gente sentimientos a través de la canciones y cuando estamos en un mismo lugar se siente esa energía. Es bonito saber que lo que uno crea en casa o en el estudio con sus amigos y conecta con tantas personas y lo cantan con tanto cariño y tanto amor eso es muy bonito y se siente muy bien.

¿Qué representa para sus carreras su gira musical “13 13″ y por supuesto su presentación este 13 de marzo en el Auditorio Nacional?

KL: Es algo muy grande para nosotros, es increíble, impresionante, yo estoy muy nerviosa pero tengo fe en que lo voy a dar todo y voy a dejar todo ahí para las personas que se esforzaron en ir y en comprar su boleto.

JD: Es un escalón más. No les vamos a fallar a nuestro público, estamos preparándonos y ensayando muchísimo para este concierto tan importante para nosotros. La verdad que nunca pensamos que tan rápido íbamos a hacer un Auditorio Nacional, pues sabemos que es uno de los auditorio más importantes del país. Sentimos presión la verdad pero lo vamos a hacer muy bien porque va pura gente que nos quiere y nos apoya que ha seguido nuestras carreras desde hace mucho tiempo y vamos a darlo todo.

¿Qué pueden esperar sus fanáticos de su gira?

KL: Vamos a darles un show increíble, con mucho baile y entretenimiento y muchas cosas. También va a haber un poco de acción, no les podemos contar mucho pero habrán muchas sorpresas.

JD: Yo voy a irme al pasado a cuando comencé siendo bailarín y voy a aventarme unos pasitos y el Súper Trucha que es mi mejor amigo también va a estar con nosotros. En el Auditorio Nacional ya estamos sold out y en Guadalajara también pero todavía quedan boletos en León, Querétaro y en Puebla.

Finalmente, las fechas de la gira musical de Kim Loaiza y JD Pantoja llamada “13 13″ son las siguientes:

Ciudad de México: 13 de marzo en el Auditorio Nacional

Puebla: 18 de marzo en el Auditorio Metropolitano

Querétaro: 1 de abril en el Auditorio Josefa Ortiz

León: 3 de abril en el Domo de la Feria

Monterrey: 3 de junio en el Auditorio Citibanamex

Chile: 23 y 24 de abril en el Teatro Caupolicán