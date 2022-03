La nueva serie de El Príncipe del Rap arregló uno de los errores de la producción original

Jabari Banks como Will en "Bel-Air" Captura de pantalla / YouTube

El Príncipe del Rap fue una de las comedias que más cautivó a los televidentes de la década de los 90, en especial gracias a la picardía y el sentido del humor de Will Smith y su personaje. Pero la nueva versión de la serie ya comienza a tomar ventaja narrativa, puesto que rápidamente solucionó uno de los principales fallos de la entrega original en relación a los orígenes del protagonista.

La nueva producción de Peacock titulada “Bel-Air” está protagonizada por Jabari Banks como Will. Y si bien esta nueva serie ya tenido varios cambios importantes como el giro criminal del tío Phil y Geoffrey y la sexualidad de Ashley, Will también recibió una modificación de su pasado que arregla un gran error de la serie original.

Bel Air solucionó uno de los problemas de El Príncipe del Rap

Desde el principio, Bel-Air es muy diferente de la serie original, con varias de sus historias y arcos de personajes reinventados para encajar mejor en el nuevo formato. Algunos de estos cambios aún no han dado sus frutos, pero uno de ellos ya está solucionando un problema con el personaje principal de la serie original.

En El Príncipe del Rap, Will es obligado por su madre a mudarse a Bel-Air, pero en el nuevo programa, la narrativa refleja que hay problemas legales que obligan a Will a salir de su casa de Filadelfia.

Sin embargo, al resolver estos problemas desde el principio, la nueva producción le da a Will más control sobre su propia vida, lo que le permite tomar decisiones con respecto a su propio futuro desde el principio. Esto es algo que la serie del 90 nunca exploró realmente, y le da al reinicio una ventaja narrativa sobre su antecesor.

Si bien algunos de los personajes de Bel-Air aún no se han explorado por completo, este desarrollo temprano de Will es una señal alentadora de que el programa continuará contando nuevas historias interesantes sobre sus personajes.

Darle a Will más libertad sobre su propia vida lo empodera de una manera que El Príncipe del Rap nunca hizo realmente, especialmente al principio de su carrera. De hecho, Will de Bel-Air ya parece ser un personaje mucho más motivado e introspectivo, lo que encaja dentro de la historia para esta entrega.

Otras comparaciones en relación a este detalle

Independientemente que en la serie original no se ahondará sobre la salida de Will de su ciudad natal, igual tuvo la oportunidad de regresar a Filadelfia, pero no lo hizo hasta que era mucho mayor y ya era un adulto.

Al permitir que Will tuviera la potestad de tomar decisiones tan temprano en la serie, Bel-Air establece la diferencia entre las dos versiones de la familia Banks. El peligroso giro criminal del tío Phil y Geoffrey es esencialmente la razón por la que se genera esa libertad de elección, algo que no era un recurso narrativo disponible en la comedia original mucho más alegre.

De hecho, el personaje de Will en El Príncipe del Rap era mucho más desorientado y menos motivado que su contraparte de Bel-Air. Esto funcionó bien dentro del tono de la comedia de situación, ya que el distanciamiento del protagonista a menudo se convirtió en situaciones cómicas, pero en la versión más dramática de Bel-Air, Will necesita tomar sus decisiones mucho más en serio.

Estos contrastes muestran el poco control que tuvo el Will de los 90 con el de la actualidad, haciendo de la nueva versión del personaje una mucho más segura e impulsada que está dispuesta a tomar hasta las decisiones difíciles para el beneficio de su futuro.

Te recomendamos en video: