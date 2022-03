Mauricio Ochmann reveló la razón por la que se distanció de su familia adoptiva

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado a través de Youtube, donde Mauricio Ochmann habló sobre grandes detalles familiares que jamás había mencionado públicamente.

Como muchos de sus seguidores habrán leído, el protagonista de “Como en el cine” nació de un romance de verano entre una mujer estadounidense y un hombre de nacionalidad española, de 15 y 16 años respectivamente.

Aunque es muy poca la información que maneja Ochmann, se dice que su madre al volver de vacaciones dio a luz en Washington, lugar en el que lo dio en adopción.

A los pocos días de nacido, Mauricio fue adoptado por María y Guillermo, quienes los primeros años de su vida lo cuidaron y enseñaron.

Sin embargo, tras la separación de la pareja, el actor quedó junto a su madre adoptiva, quien años después decidió rehacer su vida con el hombre que finalmente le dio el apellido con el que hoy lo conocemos.

Por su parte, Guillermo nunca desapareció de su vida, ya que desde niño siempre representó su figura paterna, pero a petición de María el hombre marcó una fuerte distancia que fue muy dolorosa para Mauricio.

“‘Ya no te voy a ver porque tu mamá dice que te hago daño’, me dijo”, comentó el intérprete con tristeza. “Es de los momentos más duros que he vivido, porque para mí era una ilusión cuando él iba a visitarme. Me dolió muchísimo porque no lo vi durante muchísimos años. Me levantó la máscara que tenía, me abrazó muy fuerte y ya de ahí lo tengo bloqueado”, reveló.

La vida que llevaba su madre con su nuevo esposo no era la más favorable para el desarrollo de un niño, ya que la violencia psicológica y física formaban parte de su vida cotidiana. Incluso, gracias a dicha situación el actor tuvo que asumir el rol de adulto en varias oportunidades, al encargarse de vestir y llevar a sus hermanos a la escuela.

“Una vez uno de ellos estaba enojado se volteó y me dijo ‘tú ni eres nuestro hermano, tú no naciste de la panza de mi mamá’, pero independientemente de eso, yo los amo, los veo como mi familia”, expresó el protagonista de “El Chema” a través de Youtube.

Finalmente los episodios de violencia fueron aumentando de nivel y su madre le pidió que se fuera de la casa, “‘lo mejor que puedes hacer es irte de esta casa’” le dijo María en aquel momento cuando el actor tenía tan solo 13 años. “Había violencia física, psicológica, de todo”, agregó.

Dicha situación llevó a Mauricio a buscar a Guillermo, su primer padre adoptivo y cortar la relación con su madre y todo su tóxico entorno que lo llevó a sufrir de problemas de adicciones.

“No nos hablamos desde hace muchos años. De hecho con la que corté lazos de tajo fue con ella (su mamá), porque nunca se quiso ayudar, ni atender, ni sanar”, comentó el papá de Lorenza y Kailani.

