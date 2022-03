M’balia se siente “perdidamente enamorada” de Alex, su novio trans

La ex Ov7, M’balia luce muy enamorada en sus redes sociales de ya más de un año con un fan de la agrupación que radica en Monterrey, Nuevo León, llamado Alex Tinajero.

La hermana del también cantante Kalimba, asegura que está “perdidamente enamorada” y aunque aún no hay planes de bora, no descarta la idea. Conviven entre familia y disfrutan de su relación.

En redes sociales tienen una cuenta de Instagram en la que comparten fotografías y videos grabados y en vivo.

“Conviviendo como familia estamos desde hace muchísimo tiempo, somos un hogar precioso, disfrutamos mucho, no hay nada que ocultar”, señala M’balia. A lo que Álex añade: “Cuando uno está enamorado no se puede ocultar, todo de ella me fascina… todo ella es hermosa”.

¿Un novio trans?

Ser un hombre transgénero quiere decir que biológicamente nació con cuerpo de mujer pero su identificación y expresión de género es masculina. Te compartimos unas definiciones para estar en el mismo canal que la hermosa pareja que hacen M´balia y Alex

Transgénero: persona que no se identifica con su sexo biológico.

Sexo biológico: Condición orgánica, masculina o femenina, de los seres vivos (animales y plantas).

Identidad de género: el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva.

Expresión de género: la forma en que manifestamos nuestro género mediante nuestro comportamiento y nuestra apariencia.

Los conceptos están disponibles de manera más extensa en la página: https://www.unfe.org/es/definitions/

