Music Battles México: de qué trata el nuevo reality show

Toda una batalla musical promete el nuevo proyecto de Azteca Uno. Music Battles México ha causado mucha expectativa en el público ya que además marca el regreso a la televisión de la actriz Paty Navidad luego de participar en la competencia culinaria Masterchef Celebrity.

Se busca a la nueva estrella del regional mexicano. Con esa premisa el programa inicia este 5 de marzo con algunos detalles que pudo revelar su animadora. “No es un concurso para principiantes, si no para personas que ´han picado piedra´ y no han tenido éxito, tienen uno o dos sencillos, videos, y que no les haya ido bien,. Estes es el escenario para retomar y ahora sí, para convertirse en la nueva figura de música regional mexicana”.

Destacó además que es la oportunidad para quienes desean retomar su sueño musical. “Hay muchísimo talento en México, que aunque le fue bien no continuaron, no volvieron a sonar. La gente no los ha olvidad, este es el escenario para recordar a la gente que ahí están”, contó la famosa quien destacó que el programa incluirá varios estilos como cumbia, forklore, regional mexicano, mariachi y norteño.

De un total de 20 aspirantes, el público elegirá con su voto los ocho que se enfrentarán en las batallas que se llevarán a cabo cada semana. En el jurado estarán la actriz Laura Zapata, El Bebeto, Blanca Martínez “La Chicuela” y Majo Aguilar.

“Yo buscaré un cantante que me llame la atención, que tenga presencia escénica que me guste su voz, que sea melódico, sobre todo cuadrado, y que realmente tenga todo para competir por la música mexicana maravillosa que aman y quieren en todo el mundo... seré la villana del grupo, no voy a aceptar a nadie que no cante”, expresó Zapata.

El intérprete de temas com “Como no te creas tan importante”, también comentó sus expectativas con esta batalla musica. “Lo que vamos a buscar aquí es que conecte con el público, que tenga ese carisma, las cualidades, que interprete también vocalmente, buscar el mejor para que llegue a la final”. La Chicuela coincidió además de pedir a los participantes tener un estilo propio. “No creo en las nuevas Jennis”.

Majo, quien pertenece a la dinastía Aguilar, se enfocó en el sentimiento de los participantes de Music Battles México. “No me importa que peguen un grito o que tengan tanta técnica si no que me haga sentir porque al final lo que hacemos es para hacer sentir a la gente. Creo que yo voy a ser la jueza ´sweet´”, agregó la primera de Ángela Aguilar.