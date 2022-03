Oscar 2022: Belfast, ¿de qué trata y dónde verla?

La ceremonia de los premios Oscar cada vez está más cerca. Con un gran reparto de importantes figuras en el mundo del cine y del espectáculo, esta edición promete estar llena de mucho talento en todas sus categorías. Pero en esta oportunidad nos centraremos en “Belfast”, una de las cintas con más nominaciones, incluida la afamada categoría de Mejor Película.

Y al figurar en ese lugar, muchas personas buscan indagar más al respecto para saber de qué se trata, qué actores figuran en ella y dónde pueden verla antes de que se lleve a cabo la ceremonia para poder tener una idea en relación al filme y las categorías a las que está nominado.

¿De qué trata Belfast?

El drama semi-autobiográfico de Kenneth Branagh, Belfast, se basa en la educación de esta figura y se desarrolla a finales de la década de 1960 durante The Troubles, un conflicto violento de 30 años en Irlanda del Norte entre católicos irlandeses y protestantes irlandeses.

En el centro de la historia está una familia cuyas vidas se ponen cada vez más en peligro a medida que persisten los disturbios; deben elegir si huir y comenzar de nuevo o quedarse en el lugar que llaman hogar. Los padres Ma (Caitriona Balfe) y Pa (Jamie Dornan) no pueden ponerse de acuerdo sobre qué camino deben tomar.

La historia se cuenta a través de la experiencia de su amigo protagonista de nueve años (Jude Hill) que está llegando a la mayoría de edad con su hermano mayor Will (Lewis McAskie), enamorándose y creciendo en medio de todo el caos.

“El guion fue muy emotivo y fue realmente evocador”, dijo Balfe previamente a la revista Elle. “A pesar de que es en gran medida la historia de Ken, estaba sollozando al final de ella como alguien que se ha ido de Irlanda, como alguien que creció en una familia muy grande, y ahora estoy lejos de ellos”.

¿Dónde ver Belfast?

De momento, en Latinoamérica Belfast no figura en ningún servicio de streaming conocido, pero sí está disponible actualmente en diversas salas de cine.

En Estados Unidos, al igual que la mayoría de los nominados de este año, este filme se puede alquilar en línea a través de Amazon Prime, Apple TV +, YouTube, Redbox o Vudu.

Las nominaciones de Belfast a los premios Oscar

Para esta edición de los premios Oscar, esta película se ha alzado con siete nominaciones figurando entre las favoritas del público e incluso de los críticos al estar en la categoría de Mejor Película junto a “CODA”, “Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley”, “The Power of the Dog” y “West Side Story”.

También figura en la categoría de Mejor Director a cargo de Kenneth Branagh. Su competencia es Paul Thomas Anderson con Licorice Pizza, Jane Campion con The Power of the Dog, Ryûsuke Hamaguchi en Drive My Car y Steven Spielberg con West Side Story.

Belfast figura en la categoría de Mejor Actor de Reparto, presentado a Ciarán Hinds como Pop. También le acompañan Troy Kotsur en CODA, J.K. Simmons con Being the Ricardos, y Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee en The Power of the Dog.

Además, la famosa actriz Judi Dench busca darle un premio a la película figurando en Mejor Actriz de Reparto, junto a Jesse Buckley en The Lost Daughter, Ariana DeBose de West Side Story, Kirsten Dunst en The Power of the Dog y Aunjanue Ellis con King Richard.

En cuanto a Mejor Guion Original, Belfast también figura como una de las favoritas. En la categoría se encuentran Don’t Look Up, King Richard, Licorice Pizza y The Worst Person in the World.

En Mejor Canción Original, la película busca llevarse un galardón con “Down To Joy”, pero deberá disputarlo con “Be Alive” de King Richard, “Dos Oruguitas” de “Encanto”, “No Time To Die” de la película homónima de James Bond y “Somehow You Do” de “Four Good Days”.

Finalmente, Belfast tendrá otra oportunidad de conseguir un Oscar en el departamento de audio con la categoría de Mejor Sonido. En ella también participa Dune, No Time to Die, The Power of the Dog y West Side Story.

