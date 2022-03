YossTop es causa de burla por bajar números tras salir de la cárcel

“Dicen que critico y eso es muy neta, que me creo la más perfecta, que no investigo antes de hablar”, canta Yoseline Hoffman, mejor conocida en el internet como YosStop en el reto “Roast Yourself” (crítica a sí mismo) que se encuentra en su canal principal de YouTube con más de 21 millones de reproducciones.

El video fue subido hace cuatro años, cuando la youtuber aún no era señalada por cometer un delito a través de su contenido. Hoy el número de seguidores que tiene ha disminuido de 10 a 8 millones de personas. En junio del 2021 fue detenida para enfrentar un proceso legal por el delito de pornografía infantil en prisión preventiva. Ainara Suárez la denunció por haber hablado de un video donde la joven, entonces menor de edad, fue violada por un grupo de hombres.

Tras cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla la creadora de contenido llegó a un acuerdo con la parte acusadora para seguir su proceso en libertad, con algunas condiciones entre las que se incluía pedir una disculpa pública y tomar cursos de feminismo y discriminación para después compartir con cierta frecuencia un video donde difunda lo aprendido en estas capacitaciones.

Disculpa pública

A tres meses de llevar a cabo estas prácticas la media hermana de la actriz Ginny Hoffman volvió a pedir una disculpa recientemente para quienes haya ofendido en el pasado y aprovechó para aclarar que, contrario a los comentarios que ha recibido, los nuevos videos que sube con títulos como “Qué es ser feminista” y “Se vale cambiar”, no son creados solamente por una obligación, sino que es parte de su nueva personalidad.

El video de casi cinco minutos ha superado las 100 mil reproducciones, pero la youtuber no ha logrado recuperar sus números después de su detención. Las visualizaciones en los videos previos al 29 de junio, cuando fue detenida, superan las 130 mil visitas, pero desde hace un mes Yoselin solo ha alcanzado 30, 40 y en el video más visto hasta 80 mil visualizaciones, algo que muchos de sus detractores han aprovechado para resaltar.

“Soy yo o ya no tienes vistas”, “como cuando intentas limpiar tu imagen después de haber hecho cosas horribles”, “a esto le llamo estar desesperada por volver a conseguir credibilidad”; “me da como que penita Yoss y sus números”, “literalmente la obligaron a “madrazos” a cambiar el enfoque del canal” y “Ya nadie mira esto”, son algunas de las frases que se leen en su penúltimo video, donde habla sobre el feminismo.

“Hay muchos videos que estuvieron fuera de lugar y los he borrado. Hay otros donde sigo diciendo cosas que ya no pienso igual, y no los quito porque de alguna manera es parte de mi crecimiento y de mi evolución, y de eso se trata, de evolucionar, de cambiar, y yo he evolucionado poco a poco, no de la noche a la mañana y se vale cambiar”, señala Hoffman en su último video de disculpa llamado “Mi peor error”.

¿Qué dicen los fans?

Sin embargo, a pesar de las críticas y la disminución de seguidores, que también bajo en Instagram, de 8.7 a 6.9 millones, la también empresaria ha recibido apoyo de muchos de sus fans que aplauden su cambio y se identifican con los mensajes que envía en sus fotografías, muchos de los cuales tienen que ver con temas de ansiedad, violencia y bullying.

Actualmente la lista de youtubers con mayor número de seguidores la lídera Luisito Comunica con 38 millones de seguidores, seguido de Kimberly Loaiza, que tiene 35 millones y Los polinesios, que suman 25 millones en su canal principal.

Top 10 de youtubers mexicanos con más seguidores 2022:

Luisito Comunica 38.3 Millones

Kimberly Loaiza 35.8 M

Los polinesios 25.3 M

Yuya 25 M

Juan de Dios Pantoja 12 M

Werevertumorro 16.7

Caeli 15.7 M

De Toxo Moroxo 16.5 M

Antrax 16 M

Fede Vigevani 13.8 M

Mis pastelitos 13.5 M

