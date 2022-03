Actrices que se han convertido en heroínas de Marvel

La lucha entre el bien y el mal también ha sido protagonizada por las heroínas del mundo Marvel. Más allá de sus superpoderes, estas mujeres demuestran su carácter aguerrido, belleza y astucia, claves para vencer a los personajes más maléficos. Te contamos qué actrices se han atrevido a interpretarlas, convirtiéndose en estos personajes apasionantes.

Angelina Jolie

La ganadora del Óscar ha demostrado todas sus facetas en pantalla, desde la aguerrida Lara Croft hasta la reciente “Thena”, una de las heroínas de “Eternals”. Sobre este último papel, la estrella de Hollywood aseguró que encontró muchas semejanzas, motivo por el que se unió al proyecto dirigido por Chloe Zhao.

Soy alguien que se cuestiona a sí misma con frecuencia y ando con la confianza de ser lo suficientemente buena o fuerte. A medida que envejezco esas partes tan vulnerables son las que me hacen muy real y estar en sintonía con mis hijos. Tener mis propias partes que están rotas y que espero que me hayan hecho una mejor persona”, citó The India Express.

'Eternos'. Instagram @eternals

Scarlett Johansson

La actriz protagonizó la película Black Widow, que rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla. La famosa dio vida a una superheroína asesina rusa convertida en Avenger, luego de varias apariciones Iron Man 2, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

“En lo que respecta a Marvel, allí es como trabajar con la familia. Marvel tiene algunas de las mejores propiedades intelectuales de todos los tiempos y realmente puedes soñar en grande allí... Es como un patio creativo que es como un sueño”, declaró la famosa tras llegar a un acuerdo con Disney demandada por un trato injusto y una falta al contrato.

Scarlett Johansson Foto: Vía facebook.com/IronMan

Salma Hayek

“Ajak” es el nombre de su personaje en la película “Eternals”. Aunque es un papel tradicionalmente masculino en los cómics, esta vez fue interpretado por la mexicana. En una primera parte de la película de Marvel, “Ajak” es enviada junto a otros Eternos por los Celestiales a la Tierra para defender a la humanidad de los Deviants. En la película, ella tiene el poder de sanar y comunicarse con el Primer Celestial, Arishem.

Fotografía AP (Marvel Studios/AP)

Hayley Atwell

En 2011 interpretó a la agente Peggy Carter en la película Capitán América, papel que volvió a hacer en el estreno de la serie de Disnet “What If…?.” El episodio presentó el posible escenario si la agente Peggy hubiera tomado el suero del Súper Soldado en lugar del Capitán América, una escena que generó especulacione sobre la participación de Atwell en próximos proyectos como Avengers 5.

Si bien no sabemos si esto posiblemente sucederá, sería increíble que hicieran una pel´cula de la agente Carter. Solo pon a Hayley Atwell en el traje, dale su propia franquicia y haz que vuelen las puertas”, declaró el director de What If…?, Bryan Andrews.

Lauren Ridloff

La actriz de The Walking Dead se destaca en la película Eternals donde comparte créditos con famosas como Angelina Jolie y Salma Hayek. Sobre esta papel opinó: “Creo que es perfecta. Como representante de las personas de color, negros, hispanos, es una gran representante de la comunidad sorda”, declaró la famosa, quien da vida a “Makkari”.