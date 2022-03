Matthew McConaughey revela el secreto de su envidiable cabellera

A lo largo de su exitosa carrera, Matthew McConaughey ha sido uno de los actores que ha llamado la atención con las espectaculares ondas de su cabello. Desde sus inicios marcó tendencia con su lisa melena dorada, pero que con los años ha sufrido de varios cambios.

Aunque los rumores apuntan al actor de haberse sometido a tratamientos de implantes de cabello, fue en “Greenlights” su autobiografía donde reveló varios secretos de su cabello que jamás había mencionado públicamente.

Matthew incluyó en sus confesiones que a finales de años 90 empezó a notar la pérdida de cabello. Sin embargo, negó rotundamente haber elegido el injerto como el tratamiento para detenerlo.

En uno de sus viajes, un doctor de Beverly Hills le pidió permiso para ver su cabello ya que uno de sus colegas aseguró que el actor sí había hecho uso de los injertos capilares.

“(El doctor) dijo, ‘¿puedo ver tu cabello? ¿Lo puedo sentir y verlo?”, preguntó. “Le dije, ‘claro hombre’., y dijo ‘¡No tienes trasplantes!’ Le dije, ‘Eso es lo que dije, ¡claro que no!”.

“Puedes ver cosas como (en) The Wedding Planner y esas cosas, digo, lo verás, lo estaba perdiendo (mi cabello)”, reveló durante una entrevista en LADBible. “Tengo una imagen: en una fiesta de bienvenida del milenio en el 2000 en Jamaica, estaba sonriendo y viendo hacia abajo, y ahí estaba, un espacio calvo del tamaño de una pelota en la coronilla de mi cabeza”.

Luego de evidenciar la gran caída de cabello decidió tomar cartas en el asunto y realmente funcionó, ya que a sus 52 años luce de una envidiable cabellera que pocas personas gozan a su edad.

Parte del tratamiento incluyó raparse por completo la cabeza y aplicar una crema que estimula el crecimiento capilar “una vez al día por 10 minutos”, mencionó.

¿Cuál es el mágico tratamiento que le devolvió a Matthew McConaughey su melena?

El protagonista de “Interestelar” señaló que la marca de productos naturales “Regenix” fue la responsable de que sus doradas ondas regresaran en abundancia.

“Estaba completamente comprometido a ello. No (use) propecia, no nada. Solo fue trabajo manual”, mencionó. “Lo único que puedo decir es que regresó. Tengo más cabello ahora que lo que tenía en 1999″.

Luego de 20 años Matthew disfruta de su espectacular cabello gracias al uso de productos naturales libre de químicos.

