Pedro Capó nos enseña con “Gracias” lo importante que es agradecer

“Gracias” es el último sencillo del cantante y compositor Pedro Capó y se en esta canción el artista habla de agradecer a diario lo que tenemos en el vida. En “Gracias” por medio de sinceros versos el artista puertorriqueño-estadounidense nos demuestra la importancia de la gratitud. Esta vez, Capó deja de lado el Reguetón para adentrarse en un estilo de Rap más hacia la época de los 90s. Se trata de un sencillo que encabeza el nuevo álbum de Pedro Capó que saldrá próximamente. En entrevista con Publimetro el artista habló de cómo fue que escribió “Gracias”, de su carrera como compositor y como cantante.

Aquí la entrevista completa:

¿Qué me puedes compartir de “Gracias”?

PC: Esta es la última canción que escribo en este ciclo creativo de composición y producción de mi nuevo álbum y curiosamente la última canción se vuelve la primera. Sentí que los tiempos pedían un respiro, un rayito de alegría, de esperanza y de gratitud. En esta canción habló de mis capacidades de lo que conozco de lo que me funciona y practico. Yo como todo el mundo atravieso momentos difíciles, emocionales y de todo tipo e independientemente de lo que esté pasando yo abro los ojos en mi cama y busco dar gracias. A partir de ahí mi día toma un rumbo más bonito, más liviano y es lindo conectar a través de la gratitud algo que todos tenemos a nuestro alcance una herramienta bonita, un vehículo lindo que nos mantiene en bienestar, cura la ansiedad y nos mantiene en el presente.

¿Cómo fue que te inspiraste para escribir esta canción?

PC: Es muy raro que yo tenga una intención de decir: Hoy voy a escribir sobre la gratitud, no, yo llego y trato de retratar genuinamente mi estado emocional y lo que estoy viviendo. Improviso palabras mientras creo la melodía y de ahí mi subconsciente va diciéndome por dónde va y me dejo regir por la canción. La canción es lo que me dicta hacia dónde va todo y en esta ocasión comencé con a guitarra, solté un beat y lo primero que salió fue muy puro y me llevó a dar gracias. Fue un momento muy místico haciendo improvisación porque se me erizaba la piel y sentía que venía un mensaje que no era solamente mío, que era algo que venía a través de mí. Fue muy lindo poder tener la oportunidad de hablar de esas cosas.

Pedro Capó. Pedro Capó. / Foto: Cortesía.

¿Por qué decidiste que querías incluir versos de Rap en la canción?

PC: Yo vengo haciendo eso a través de mi trayectoria, no ha sido lo que he documentado con más frecuencia pero yo viví en Nueva York 10 años y tocaba en bares y en diferentes clubs de la ciudad. En es momento jugaba mucho con esos elementos del Rap, Reggae, el Jam, el Rock y con la improvisación. Mi hijo de 16 años se ha vuelto como mi escucha y se la pasa enviándome canciones y tenemos esa actividad que él me envía canciones nuevas y yo le envío canciones de mi generación. Y curiosamente la música que me envía es la que me ayuda a conceptualizar el sonido del disco y la música que a mi hijo le gusta tiene tintes de los 90s y to escuchaba la música de los 90s a su edad. Por esto me hizo natural y genuino y no forzado el trabajar con un ángulo urbano con el cual yo crecí.

¿Cómo fue el proceso de co-escribir “Gracias”?

PC: Esta canción la escribí con Diego Contento y Alexa Zabala, colegas de Colombia con quienes conviví tanto que ya éramos como un mismo cerebro trabajando. Repetíamos la palabras a la vez y pasaron cosas muy mágicas y contento de trabajar con gente talentosa, humilde, dispuesta, enfocada, que suma y con quienes ya tengo una relación y tenemos un lenguaje claro con el cual nos identificamos.

¿La pandemia afectó de algún modo tu proceso creativo?

PC: No para mí ese tiempo de la pandemia fue algo positivo para mi proceso creativo. Yo creo que nosotros los artistas nos nutrimos de los cambios drásticos del mundo, de los estados emocionales intensos y pues todos a travesamos esto en esta pandemia. La labor del artista es proyectar los tiempos y ayudar a sobre pasar los tiempos de dificultad. A mí se me hizo un tiempo muy nutritivo por todas estas cosas que estaban pasando y estaba encerrado en mi casa y pues que más iba a hacer. Monté un estudio en mi casa y me dediqué y enfoqué a escribir y a ser honesto, pues todos tuvimos momentos de introspección y hemos tenido que reinventarnos de cierta manera y yo no fui la excepción y lo canalicé a través de la música.

Pedro Capó. Pedro Capó. / Foto: Cortesía.

¿A qué edad comenzaste a escribir canciones?

PC: Desde bien chiquito ya había escrito canciones pero no tocaba instrumentos, esto fue desde los nueve años. Mis primeras canciones ya tocando guitarra las empecé a escribir a los 14 años y ya de ahí comencé a tocar en bares sin permiso. A los 16 años firmé con una banda de Rock en Puerto Rico y fue mi primera experiencia en la música. Después de esto me fui a Nueva York a cumplir mi sueño de solista y ahí actúe un tiempo en teatro musical y en cine y eso me mantuvo en el circuito y regresé a la música y ahora aquí estoy.

¿Cuáles son tus tres canciones favoritas de las que has escrito?

PC: Las canciones son como los hijos es difícil escoger y se ponen celosas. Pero yo considero que “Calma”, definitivamente tiene un lugar especial en mi corazón, “Vivo” y “Gracias”. Ahora mismo son esas tres.

¿En qué momento decidiste que querías dedicarte a la música?

PC: Siempre lo busqué, se me dio primero el éxito más grande como compositor con Ricky Martín y todo eso, pero yo siempre estaba buscándole como solista aunque no estuviese en ese nivel aún. Me mantuve constante escribiendo para mí y sacando música, yo sé que soy músico desde que tengo uso de razón porque vengo de una familia muy musical. Mi abuelo Bobby Capó, mi padre también, así que siempre lo emulé y por genética me críe en ese ambiente y nunca me vi haciendo nada más que no fuera música.

¿Qué se siente ser el compositor de grandes éxitos que otros cantantes interpretan?

PC: Uno llora hasta que llega el cheque de las regalías (Risas). Orgullo, mucho orgullo, pues el que un artista que admiras se sienta en la piel de tu canción y pueda llevarla a su mundo, es de los más grandes cumplidos que uno puede recibir como compositor. Yo nunca he tenido problema porque nunca he sentido que las canciones son mías, ni aferro, ni me amarro a mis canciones. Hay canciones que yo escribo que seguramente no le queden a muchos artistas porque son de situaciones muy personales, pero más allá de eso disfruto muchísimo cuando graban mis canciones. Ya sea haciendo las canciones a la medida o que alguna de mis canciones que tengo en portafolio le interese a un artista, eso me honra mucho.

Pedro Capó. Pedro Capó. / Foto: Cortesía.

¿Qué me puedes contar de tu nuevo álbum?

PC: Es un disco de alegría y felicidad en momentos difíciles, Me parece bonito que tengamos esa capacidad de que el mundo se está rompiendo en pedazos pero nosotros estamos bailando en la esquina, eso habla de la resiliencia de la humanidad. Es un disco que viene conceptualizado de los 90s, del Hip Hop, del Pop y el Rock. El sonido es de los 90s pero refrescado y viene con un nuevo ángulo urbano actualizado a estos tiempos, sale un poco del Reguetón. Estoy muy contento, muy feliz porque es un disco bien honesto que grabé en mis casa así que lo hice con una honestidad natural porque lo grabé en donde tengo mis cosas y esta conexión personal está mucho más presente.

¿Qué colaboraciones habrá en este disco?

PC: No puedo revelar mucho hasta que salga el disco pero ya tengo un remix con Farruko que mi bro está pasando por un momento bien bien bonito. Esta es nuestra cuarta canción juntos y qué lindo que un artista con tanta difusión y con tanto alcance se una a una canción que trae buena onda e invita a soltar las tensiones y a disfrutar lo que tenemos.

¿Tú consideras que las personas nacen para ser músicos o es algo que se puede trabajar?

PC: Yo creo que sí se puede trabajar. Yo creo que cuando hay cosas especiales siempre vienen de un lugar nato, pero el que persevera triunfa porque esto no es solamente de ser el más talentoso. Porque quizás hay artistas que no son tan talentosos pero trabajan más que el genio y eso se ve a la larga el trabajo y la dedicación. Existe es capacidad de aprender en el camino y siempre pongo el ejemplo de mis dos hijos menores Bobby de 10 años y Salvador de 8. Los dos son talentosos pero Bobby tiene un talento especial, canta muy afinado y toca el piano sin estudio alguno. Y Salvador no tiene ese oído tan especial de Bobby pero tiene una garra y un hambre que ve a su hermano mayor hacer algo y él a los dos días lo hace igual o mejor. Entonces eso habla de esa garra que hace falta en esta industria para sobrevivir.

¿Qué otras sorpresas a parte del álbum tienes preparadas para tus fans?

PC: Vienen varias colaboraciones fuera del disco y es posible que tenga un proyecto de actuación también. Este será un año muy emocionante y de mucho trabajo.