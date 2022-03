Talina Fernández contó que se quitó una extraña protuberancia en su pierna

Talina Fernández estuvo contando acerca de una complicación de salud que se le presentó, debido a una extraña protuberancia que le apareció en una de sus piernas. La cual tuvo que ser removida con cirugía.

Y es que tras acudir al doctor, este le aconsejó eliminar el lunar como medida preventiva ante cualquier mal formacón cancerígena. La pelotita estaba ubicada a la altura de la espinilla, según contó en una reciente entrevista con TVyNovelas.

Talina Fernández

Además, indicó que su recuperación se complicó, debido a que por falta de tiempo no pudo acudir al doctor para removerse los puntos y, en un momento de desesperación, lo hizo ella misma sin la ayuda de alguien.

“Me lo operaron”

“Tenía que ir a Mérida, la dermatóloga no me podía quitar los puntos por una u otra cosa y me los quité yo. Fue con una pinza de depilar, que era lo que tenía a la mano, me los volé y ya. Se veía normal, increíble porque ya había cerrado. Ustedes saben que yo no son quejinche”, dijo para dicho medio.

Sin embargo, la práctica de la artista no salió del todo bien y en pleno viaje comenzó a sangrar por la herida: “De pronto veo a una mujer con un trapeador y le pregunto: “¿Cómo está, mamacita? ¿Qué hace?” Y me dice: “Aquí estoy limpiando la sangre...”. Y yo: “¡Ay, qué barbaridad!, ¿pues de quién?” Y que me veo los jeans pintados de rojo en el área de la pierna, en la herida”.

Ante esto, tuvo que dirigirse de inmediato a una clínica para que pudieran curarla y verificar que todo estuviera bien. Asimismo, la presentadora contó que fue gracias a su novio, que se dio cuenta de la existencia de dicho lunar, y que al verlo pensó que era “horrible” y se asustó. “Nada, no me dolía nada. Me lo operaron y quedó bien, hasta que me quité los puntos”, ahondó.

“Un tío que quiere contigo”

Hay que recordar que la artista tiene un nuevo amor, y en la sección Trapitos al sol del matutino Sale el Sol contó cómo fue que lo conoció tras una salida al supermercado el 31 de diciembre: “Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena… y carrito con carrito una güera divina me dice ‘tengo un tío que quiere contigo’… (le respondí) ‘¡no me digas!, ¿y cómo se llama?’… José Manuel, ya no digo el apellido, entonces le digo ‘pues los invito a tomar un café el lunes’”, reveló.

“El lunes habla ella y dice: ‘No puedo ir, se me rompió una mano… ¿quieres que pospongamos?’, (le dije) ‘¿para qué?, ya estamos grandes, podemos vernos a solas’”, contó la artista durante la entrevista con el programa.