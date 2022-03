Usuarios reaccionan con alegría ante la aparición de César Bono tras su hospitalización

César Bono tuvo una complicación de salud, ayer por la noche, que lo hizo ir a para al hospital. Así lo contó su hija María Rosa Queijeiro, a través de sus redes sociales, cuando estuvo solicitando donadores de sangre.

Luego de esto, el propio actor apareció en las redes notificiando acerca de su estado de salud y agradeciendo a todas las personas que han estado pendiente de su evolución. Aunque no dio muchos detalles de su diagnóstico.

César Bono

“Muchas gracias a todos”

“Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a todos los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud. No corro peligro”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

De inmediato, los internautas de la plataforma respondieron con mensajes de cariño y buenos deseos por su pronta recuperación. Y aprovecharon para recordar, por medio de imágenes, algunos de los personajes que ha encarnado el actor a lo largo de sus 50 años de carrera profesional.

“Levántate de ahí Rivers. Hay muchas cosas aún por hacer y tú eres clave importante! Levántate con esa fuerza que te caracteriza”, “Era de esperarse, eres un roble”, “Sr, Cesar Bono, en oración por usted, pido por su salud”, “Fe, mi Frankie Rivers. Todo bien”, fueron algunos de los mensajes para Bono.

“Yo formé parte de los dos que sobreviven”

Hay que recordar que César ha tratado de ser agradecido en todo momento, tras haber superado de la mejor manera posible, un infarto al miocardio y ocho infartos cerebrales. Padecimiento que le ha afectado drasticamente su movilidad.

“Energía sí tengo, pero estoy muy desesperado en cuanto a la movilidad. Yo tengo ciertos problemas de salud. Todo empezó con un infarto al corazón y algo que lo hace completamente distinto es que, una vez que sobrevives al infarto del corazón, sigues siendo el mismo, tu misma mente, cuerpo, todo sigue igual antes que el infarto”, contó en entrevista con El Universal, el pasado mes de noviembre.

“Pero ocho infartos en el cerebro, que es lo que tuve después del corazón, matan de cuatro a seis personas, según me dijo la neuróloga. O sea que yo formé parte de los dos que sobreviven, pero me dejaron estos problemas de movilidad que sí desesperan”, comentó Bono.

“Ahora que soy un viejo, bueno un ‘viejín’ de 71 años, echo por tierra mi teoría; antes no me querían por joven, sino porque disfruto reírme con todos ustedes. Cuando hago bromas de que antes caminaba mejor, el consuelo que me queda es que alguna vez caminé muy bien, que alguna vez fui un deportista, no de grandes alturas, pero sí jugaba tenis y sí vencía a gente de más de 1.90 metros de estatura y mucho más jóvenes que yo. No fui profesional, fui un tenista bastante llanero, fui un futbolista, jugué en una liga industrial en Nezahualcóyotl y también metía muchos goles, me cotorreaban mucho por la narizota y me decían ‘Enrique Borja’”, relató entre risas.