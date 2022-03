Camilo se une a Carlos Vives para cantar “Baloncito viejo”

Cuando se juntan dos grandes exponentes de la música solo puede resultar otro éxito. Carlos Vives y Camilo así decidieron reunirse para interpretar el nuevo sencillo “Baloncito viejo”, que forma parte del álbum ‘Cumbiana 2″ con el que rinde tributo a varios de sus raíces.

“Ya salió Baloncito Viejo y yo me siento tan feliz y afortunado de hacer parte de esto a tu lado @carlosvives. No me canso de decirte lo mucho que representa para mí hacer una canción contigo. Tantos años viéndote hacia arriba y admirando lo alto que dejas el nombre de nuestro país, y ahora vivir esto juntos!!! Colombia presente!! 🇨🇴🇨🇴 orgullo total”, expresó el intérprete de éxitos como “Ropa cara”.

El video oficial, ya disponible en Youtube, inicia con Camilo sentado en una enorme cama dedicando unas prosas a su amor. “Si no vienes pa darte besitos, no vuelvas, no vuelvas”. Carlos Vives aparece de inmediato en la misma locación y vestido de manera elegante. “Cuidado que la corriente te lleva y ya está muy larga esta espera, si no vienes a amarme de veras, no vengas, no vuelvas”.

Ambos intercambiaron elogios tras grabar el video oficial de Baloncito viejo “Te quiero Cami! Nos divertimos mucho y también estoy muy feliz de haber compartido esto contigo, hey crack que se repita 🇨🇴”, le escribió Vives a su pausano quien compartió en las redes sociales algunas imágenes inéditas de la grabación de este video.

Los fanáticos reaccionaron en las redes sociales emocionados con el nuevo sencillo donde ambos artistas hacen una metáfora de sus dos grandes pasiones. “Literalmente enamorada de esta canción. Las mejores voces que aquietan mi corazón... ¡Me encantan! Saludos desde Brasil”, “Enamorada de esta canción y orgullosa de estos dos grandes exponentes colombianos” y “Qué bonito que se siga haciendo música con letras tan reales, tan lindas, que hacen sentir y conectar a la gente! Gracias por esto”, se leyó entre los comentarios en redes sociales.

Camilo ha sido elogiado por una carrera vertiginosa donde no ha parado de cosechar éxitos. En la reciente edición de los Premios Lo Nuestro compitió en diez categorías de los cuales se llevó a casa tres premios incluyendo Artista Solista Del Año; Canción Del Año – Tropical; y en Canción Del Año, esta última por el tema Amén, que interpreta junto a su esposa Evaluna, Ricky y Mau y Ricardo Montaner.

“Muchísimas gracias. Gracias a Dior por la inspiración constante que viene directamente de él. Le dedico el premio a mi país, a Colombia, por lo que representa para mí, y a mi bebé Índigo que en cualquier momento viene con canciones para La Tribu”, dijo el cantautor quien está a punto de convertirse en padre junto a la también cantante y actriz, Evaluna Montaner.