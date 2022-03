Lizzo acepta su “cuerpo sexy” y dice que le encanta “estar gorda”

La cantante Lizzo defiende su cuerpo contra los comentarios de “hate”. La intérprete de “Boys” expresó todo su enojo y frustración en su reciente entrevista con PEOPLE diciendo “todos sabemos que estoy gorda”. Lizzo canceló a quienes critican su cuerpo cuando dijo: “No me molesta. Me gusta estar gorda, soy hermosa y saludable”.

Actualmente, lo único que quiere Lizzo es que las mujeres corpulentas se “liberen” de los estereotipos. En su opinión, los estereotipos como que las mujeres más grandes son “la amiga graciosa y gorda” o “la amiga que te va a patear el trasero porque es grande” deben descartarse.

Hablando de dónde se encuentra actualmente, en términos de su figura, Lizzo dijo, “¡Creo que tengo un cuerpo realmente sexy! Soy un ícono del cuerpo, y lo acepto más y más cada día. Puede que no sea el tipo de cuerpo ideal de una persona como, digamos, Kim Kardashian puede no ser el ideal de alguien, pero es un ícono del cuerpo y ha creado un estándar de belleza moderno. Y lo que estoy haciendo es entrar en mi confianza y mi poder para crear mi propio estándar de belleza”.

Lizzo y la aceptación de su cuerpo frente a las críticas

Afortunadamente para ella, el tamaño nunca ha sido ni será una preocupación. Y lo demostró con el video de baile sexy que Lizzo compartió en diciembre de 2021, que mostró su aumento de peso. Lizzo tiene una respuesta para quienes la ridiculizan y tratan de sacarla del escenario: “Merezco ser el centro de atención. Merezco la atención. Soy talentosa, soy joven, soy sexy”.

El año pasado, durante una sesión en vivo en Instagram, Lizzo se echó a llorar cuando dijo: “A veces siento que el mundo simplemente no me ama. Es como, no importa cuánta energía positiva pongas en el mundo”. Todavía vas a tener personas que tienen algo malo que decir sobre ti”. Lizzo ha luchado una y otra vez contra sus críticos y detractores de su cuerpo, y continúa haciéndolo de la manera más fabulosa, mostrándole al mundo que se siente cómoda con su propia piel.