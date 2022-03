Lorena Herrera dijo que tener una cuenta en OnlyFans es “denigrante”

Lorena Herrera impactó a todos al hablar abiertamente acerca de lo que piensa de la aplicación pagada OnlyFans. La actriz aseguró que no se abriría una cuenta y explicó en detalle el por qué no está en sus planes.

Y es que la artista señaló que no está de acuerdo con el contenido erótico que se vende en OnlyFans. A pesar de que varias figuras del espectáculo como: Dorismar, Ninel Conde o Bella de la Vega, han abierto una cuenta y aseguran que obtienen muy buen dinero mensualmente.

Lorena Herrera

“Para mí sería incomodo”

Durante un encuentro con los medios de comunicación Herrera fue consultada acerca de lo que piensa de la aplicación. La actriz y cantante señaló que no tiene la necesidad de hacer algo que no le gusta y dejó claro que ni piensa hacerlo en un futuro.

“No tengo la necesidad de hacer algo así. Gracias a Dios tengo trabajo y he sido una persona muy bien administrada a lo largo de mis 32 años, que no tendría que hacer algo que para mí sería incomodo. Me sentiría quizás incomoda”, comentó.

“Tan poquito te sientes como para vender sexo”

Asimismo, recalcó que vender contenido erótico le parece denigrante aún y cuando una mala situación económica lo amerite. “Por lana, o sea, tener sexo con alguien, ponerlo, venderlo, ponerlo en redes, me parece de lo más denigrante, deprimente. Tiene que estar tu vida en una situación económica muy terrible. Y aunque fuera tu situación económica tan terrible puedes hacer otras cosas”, comentó.

Herrera contó que a ella le mostraron parte del contenido que allí se muestra y que era de una persona que conoce y le impactó, pues era tal cual un video pornográfico: “¿Tan poquito eres, tan poquito te sientes como para vender sexo con alguien más y que todo el mundo te vea ahí?”, dijo.

Hay que recordar que anteriormente, Lorena criticó a los usuarios de la red social TikTok pues a su parecer es solo “para chavitos” y “una tontería”. “No va conmigo, me parece que es para gente muy jovencita ¿no? Son como puras tonterías ¿no? es para puros chavitos, para una mujer de mi edad, haciendo esas tonterías, me sentiría muy ridícula”, señaló en un encuentro con los medios.