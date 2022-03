Mila Kunis y Ashton Kutcher apoyan a refugiados ucranianos

La actriz nacida en Ucrania, Mila Kunis y su esposo Ashton Kutcher donaron 3 millones de dólares a refugiados ucranianos. La donación la llevaron a cabo por medio de una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe. Esta ayuda está dirigida a los refugiados ucranianos que generó la invasión Rusia en Ucrania. “Los ucranianos son personas orgullosas y valientes que merecen nuestra ayuda en momentos de necesidad”, dijo Kunis.

En la misma línea, Mila Kunis dijo en su video: “Yo nací en Ucrania en 1983 y vine a Estados Unidos en 1991 y siempre me he considerado orgullosamente norteamericana... Pero actualmente me siento sumamente orgullosa de ser ucraniana”. Por su parte, Ashton Kutcher mencionó: “Y yo nunca me he sentido más orgulloso de estar casado con una ucraniana”. De esta manera, los esposos buscan recaudar una gran suma de dinero para apoyar a los ucranianos.

Kunis y Kutcher tienen la intención de apoyar a la gente que está sufriendo en Ucrania

“No hay manera de justificar este ataque a Ucrania”, mencionó Kunis. A lo cual Kutcher agregó: “Por la personas que decidieron estar a salvo decidimos recaudar fondos para que puedan tener apoyo”. En la leyenda de la publicación, la pareja explicó que la cantidad que sea recaudada “beneficiará a Flexport.org y Airbnb.org, dos organizaciones que se encuentran en las zonas afectadas de Ucrania ofreciendo ayuda”.

Mila Kunis y Ashton Kutcher. Mila Kunis y Ashton Kutcher en 2018. / Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images. (Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney)

Finalmente, puntualizaron que Flexport.org ofrecerá ayuda en diversos países como: Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Moldavia que son las naciones a las cuales han huido los ucranianos. Y mencionaron que por su parte, la Airbnb.org dará alojamiento gratuito a corto plazo a los refugiados ucranianos. De tal manera, esta consolidada pareja de Hollywood está sumándose para mejorar la situación de los ucranianos que buscan encontrar paz fuera de su país. Esto después de los ataques que el presidente de Rusia, Vladimir Putin ordenó con su “operación militar especial” desde la semana pasada.