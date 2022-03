Alu Mix estrena la canción ‘Malvada’ junto a Elilluminari, Koreko y Jae S

El DJ, productor y compositor de 21 años de edad Alu Mix llega para sorprender a todos con su primer tema del 2022 titulado ‘Malvada’ en colaboración con el Elilluminari, Koreko y Jae S, con el cual, sin duda busca consolidarse como uno de los mejores artistas urbanos, dentro de la industria musical en México.

“Esta colaboración surgió debido a que le enseñé la canción a Jae S y después fui con Koreko y el quiso entrar y recordé que había tenido un contacto con Koreko hace un tiempo y le mandé mensaje y lo hicimos, aunque se retrasó un poco por pandemia”, agregó Alu Mix.

Alu Mix estrena ‘Malvada’ junto a Elilluminari, Koreko y Jae S. / Foto: Cortesía

Alu Mix en entrevista comentó que el tenía guardados 7 temas y no los había lanzado por la pandemia, por otro lado, mencionó que trata de que sus temas sean atemporales y le gusta que los puedan escuchar en el presente y el futuro “Trato de buscar que las canciones no se añejen tan rápido, que no tengan una caducidad o que sea en varios años, me gusta que la gente las siga escuchando años después”.

Ve el video musical para ‘Malvada’ de Alu Mix junto a Elilluminari, Koreko y Jae S:

Por otro lado, con respecto al video musical, reveló que él tiene las ideas en su cabeza y el director las plasma en lo visual, se trata de una lluvia de ideas. Asimismo agregó que este sencillo lo definiría como oscuro y pícaro “En ciencia habla de una mujer que es muy mala, pero en el aspecto de los sentimientos es buena pero trata mal a los hombres, juega con ellos”.

Alu Mix compartió que desde muy chico le gusta la música y hasta hace un par de años comenzó a escribir y componer varias canciones y en 2017 estrenó su primer tema, asimismo, agregó que en 2022 planea posicionarse donde se quedó en 2020 ya que le hackearon su canal y mucha gente lo dejó de seguir.

Escucha ‘Malvada’ de Alu Mix junto a Elilluminari, Koreko y Jae S:

Por último, Alu Mix, compartió un consejo para todas las personas que están comenzando en la música “Creo que mi consejo es que lo hagan con el corazón, he visto que muchas personas lo hacen por dinero, por ser famosos o por interés y lo único que les puedo decir es que sigan sus sueños, el camino es difícil y hay muchos tropiezos, pero se trata de seguir adelante y nunca dejarse caer”.

