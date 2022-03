Así fue la controversial relación entre Luis de Llano Macedo y Sasha Sokol

Luis de Llano Macedo es uno de los productores más importantes de México, tanto el área musical como televisiva. Uno de los tantos proyectos que lo han posicionado en la industria artística fue la banda juvenil de pop “Timbiriche”.

Durante la década de los años 80 y 90, la agrupación conformada por Erik, Rubín, Alix Bauer, Diego Schoenning, Benny Ibarra, Mariana Garza y Sasha Sokol llamó la atención de miles de seguidores, quienes tuvieron la oportunidad de ver el crecimiento de los cantantes.

Detrás del gran éxito de “Timbiriche” nació una relación entre Sasha y Luis de Llano, pese a los 25 años que el productor le lleva por delante a la cantante.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado a través de Youtube, donde Macedo reveló varios detalles de la controversial relación que vivió junto a Sokol hace más de 30 años cuando él tenía 42 años y la joven 17.

La diferencia de edad no fue impedimento para que ambos vivieran una historia de amor que evidentemente no fue bien vista por muchos.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, reveló el productor.

La madre de Sasha Sokol se enteró de lo que sucedía entre Luis de Llano y su hija, pero en ningún momento aprobó la relación. Incluso, fue una de las personas que influyó para que terminaran.

“La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente”, comentó Luis.

Durante la conversación, el afamado productor mexicano reveló que desconoce si la intérprete de “El país de las mujeres” realmente se enamoró.

“Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente”, agregó.

La polémica relación entre el creador de “Garibaldi” y la actriz mexicana duró tan solo seis meses, razón por la cual tampoco formará parte de la trama de la bioserie de “Timbiriche” que se está gestando.

Te puede interesar:

[ Así fue la controversial historia de amor entre Pete Davidson y Ariana Grande ]