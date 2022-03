BTS. El grupo de k-pop surcoreano, perderá dinero con el concierto “Permission To Dance On Stage” en Seúl. / Foto: HYBE Labels / Big Hit Music (Foto: Oficial Facebook BTS.)

Los próximos días 10, 12 y 13 de marzo, el grupo de k-pop surcoreano, BTS, integrado por Jungkook, V (Taehyung), Jimin, j-hope, SUGA, Jin y RM, ofrecerá 3 conciertos en Seúl, Corea del Sur, como parte de la gira “Permission To Dance On Stage” para las cuales, se realizará una transmisión en vivo a la par y el concierto del día 12 podrás verlo en los cines de tu país por medio de evento ‘Live Viewing’. Por otro lado, la era de Permission To Dance comenzó con los conciertos llevados a cabo en diciembre del año pasado en el SoFi Stadium de Los Angeles.

BTS perderá dinero con el concierto “Permission To Dance On Stage” en Seúl

Por otro lado, el pasado 7 de marzo cuatro integrantes de BTS (Jungkook, V, j-hope y Jin), realizaron una transmisión en vivo por medio de la aplicación de VLIVE en el cual revelaron los protocolos que se tendrán que seguir dentro del recinto, ya que ninguna persona que asista podrá cantar o gritar y solo se limitarán a aplaudir, por su parte, Jin, el miembro mayor de la agrupación reveló lo siguiente “Vimos por lo que nuestros ARMYs han estado pasando para el concierto, como la venta de boletos y cosas así. Parecía que todos estaban emocionados y felices ahora que finalmente íbamos a hacer un concierto en Corea. Además, bueno, esto no es algo que debamos decir. A decir verdad, este próximo concierto va a estar cerca de una pérdida financiera, porque ARMYs somos felices, incluso si sufrimos una pérdida o nos desgastamos físicamente, solo quiero decirles que yo soy feliz”.

BTS. El grupo de k-pop surcoreano, perderá dinero con el concierto “Permission To Dance On Stage” en Seúl. / Foto: Getty Images

Por lo tanto, los fans del grupo de k-pop, compartieron su preocupación ya que no habrá ganancias para el grupo, pero cabe recalcar que el Estadio Olímpico de Seúl, donde se llevarán a cabo los conciertos, normalmente puede albergar a 65 mil personas pero con las restricciones derivadas por el Covid sólo se permitieron 15 mil asistentes por concierto, aunque aún faltarían las ganancias de los boletos de los cines alrededor del mundo al igual de la mercancía oficial del concierto.