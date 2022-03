Cynthia Rodríguez: sus mejores imitaciones en “Los reyes del playback”

Desde Rosalía hasta Shakira. La exalumna de La Academia y presentadora de Venga la alegría, Cynthia Rodríguez, sorprende semana tras semana a los jueces y la audiencia del reality show “Los reyes del playback” con sus iimitaciones de varias celebridades.

La famosa ha puesto las expectativas muy altas y se ha convertido en una de las favoritas en el programa donde además participan Laura G, Kristal Silva. William Valdés y Roger González. Estas han sido algunas de sus presentaciones más aplaudidas en la competencia.

Bombón asesino

La presentadora interpretó el famoso tema “Bombón asesino”, posicionándose en la parte más alta de la tabla de puntaje. “Es un número que me tiene muy emocionada, es una canción que conocemosl o por lo menos la hemos escuchado... a los jueces también les va a encantar porque también son sexys, suculentos, insaciables”, bromeó.

En las redes sociales todos reaccionaron a los atrevidos movimientos de cadera de la cantante. “Muy bien Cynthia como siempre. Simpática y guapa. No sé por qué no entendieron los jueces el intro, no estaban atentos porque sí se entendió” y “Cynthia muy guapa, aún cuando ha salido muy bien la presentación, realmente me ha gustado mucho”, opinaron.

Lluvia en el escenario

La famosa se transformó en la guera Yuri con el tema “Cuando baja la marea”. Para este número, Cynthia se vistió con un sexy traje transparente con el que finalmente se sucumbió bajo la “lluvia” en el escenario, un momento que divirtió a los jueces Curvy Zelma, Capi Pérez y Samia.

“Una disculpa porque no estaba planeado, les prometo que mando el vestido a la tintorería”, dijo entre risas la animadora de TV Azteca. En las redes sociales, el público elogió a la presentadora quien comenzó su número con una especial parodia del pronóstico del tiempo. “Ya todos sabemos que va a ganar Cynthia cada día son mejores sus presentaciones”. Otros opinaron sobre la evaluación del jurado. “4 Coronas Capi!!....En serio?... Te pasas!! Lo bueno que el público le pude dar más. Felicidades Cynthia!! Excelente!

La reina del tex-mex

Cynthia se convirtió en la reina del tex-mex, Selena, interpretado el tema Como la flor. La presentadora inició con un número de comedia donde además demostró su talento para la actuación, seguido del baile al ritmo de la famosa canción.

Todos elogiaron su caracterización en la que imitó a la perfección de Quintanilla. También derrochó sensualudad al lucir el famoso jumpsuit que la diva de la música tex llevó en su presentación en Astrodome, Houston. “Cynthia lo hiciste espectacular, Selena es uno de los personajes más difícil de imitar y tú lo hiciste tan natural, que en verdad llegué a creer que tú cantabas. La mejor de la competencia”, opinaron.

La loba

La presentadora eligió el tema “La loba” de la colombiana Shakira para empezar su actuación en Los reyes del playback. En una jaula y luciendo una malla sexy, Cynthia imitó los movimientos de la barranquillera. “Elegí esta canción, primero porque me encanta, pero además me gusta mucho cómo baila Shakira, es un reto completo, y por último, porque me sale bien el aullido”, bromeó. En las redes sociales no faltaron los elogios: “Excelente,. Sin ver a los demás ya ganó, hermosa”.