Ed Sheeran niega haber plagiado ideas para su canción “Shape of You”

El cantante Ed Sheeran enfrenta actualmente acusaciones de derechos de autor, después de haber sido acusado de plagiar la música de su exitosa canción “Shape Of You’”. La estrella británica compareció el lunes 07 de marzo en el Tribunal Superior de Londres para testificar en contra de las afirmaciones.

Según JustJared, los reclamos de plagio originales surgieron de una batalla legal de 2017 con los compositores Sami Chokri y Ross O’Donoghue, quienes afirmaron que “Shape Of You” se inspiró en su canción “Oh Why”. La pareja afirmó que la melodía de Sheeran es “sorprendentemente similar”. En su denuncia oficial, alegan que la canción de Sheeran infringe “líneas y frases particulares” de su canción.

Cuando el abogado de su dúo, Andrew Sutcliffe, le preguntó en la corte, Sheeran afirmó que nunca había escuchado su canción, ni siquiera a su banda, antes de escribir “Shape Of You”. “Ya he construido una carrera larga y muy exitosa escribiendo canciones originales tanto para mí como para una amplia gama de otros artistas destacados… No habría sido capaz de hacer eso si tuviera la costumbre de acosar a otros escritores”.

Ed Sheeran se defiende contra todo pronóstico

Sutcliffe continuó afirmando que el cantautor de 31 años gritó el nombre de la banda del dúo (Switch) en el Festival de Lectura de 2011, lo que Sheeran negó. El abogado describió a Sheeran como “una urraca” cuando la audiencia se reanudó el viernes (4 de marzo), conjeturando que el cantante estaba recopilando ideas de otros artistas.

El juicio por “Shape Of You” se produce solo unos años después de que Sheeran enfrentara acusaciones de plagio con respecto a su canción de 2015 “Photograph”. En aquel momento, Sheeran accedió a llegar a un acuerdo con sus acusadores, otorgándoles el 35% de los ingresos por publicación de la canción, los facturó como coautores y les pagó un acuerdo de 5 millones de dólares. En ese momento, el cantante dijo que siguió “el consejo de mis abogados” y que no había llevado a juicio a la pareja de compositores porque era una “molestia”.