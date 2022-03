Las incómodas preguntas que hicieron molestar a Susana Zabaleta: “Ya nos dijeron viejitos”

Susana Zabaleta pasón un momento de tensión son un grupo de reporteros, con motivo de la promoción de su gira llamada “Se me antoja tu vida”, con los grandes artistas Francisco Céspedes y Raúl di Blasio.

Y es que los periodistas abordaron otros temas coyunturales como el de la pandemia, la vacuna, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, entre otros. Lo que ocasionó que los artistas se sintieran un poco fuera de lugar pues el de interés de la convocatoria era otro.

El espectáculo será el próximo 2 de abril en el Teatro Metropólitan, el cual contará con interpretaciones de Francisco Céspedes y Susana Zabaleta, y de otros compositores como el fallecido Armando Manzanero. Por su parte Raúl di Blasio deleitará al público presente con su piano.

Susana Zabaleta

El trío abrió la conferencia con un breve showcase, en el cual interpretaron canciones como “El día que me quieras”, “Se me antoja tu vida”, entre otros. Luego le comenzaron preguntando lo que representa estar juntos sobre un escenario.

“Yo creo que representa pura diversión como puedes ver para nosotros lo primero es divertirnos porque si uno no se divierte aquí arriba, no se divierten allá abajo, es una cosa extraña, ¡ya dejen el palito en paz!”, dijo Zabaleta, mientras le llamaba la atención, en tono de juego, a sus compañeros por jugar con los micrófonos.

Todo se comenzó a poner pesado cuando les preguntaron acerca de qué harían para que su espectáculo llegue a las nuevas generaciones: “Ya nos dijeron viejitos, el puberto chaquetero habló (dirigiéndose al reportero) … ¿tú crees que los de nuestras edades, nuestras generaciones ya se murieron todos en el Covid?, no fíjate que no, son los que pagan los boletos baboso…”, respondió Zabaleta.

Céspedes también replicó y dijo que ellos tres eran artistas y no les importaban caso a “eso de las nuevas generaciones”. Luego se le cuestionó a Francisco sobre cómo vivió los dos últimos años en pandemia, un tema que no quiso tocar.

“Todas esas preguntas de lo que se ha vivido en dos años, para mí no existen en mi vida más allá de la muerte, pero he sido una persona irreverente y no desearía contestar lo que yo pienso sobre lo de quedarte en casa y enmascararte. Porque yo no obedezco a nadie, solamente a Dios y te digo no te quedes en casa ‘wey’ ahora que no hay nadie en la calle vete a respirar”, dijo.

Y al ser consultado sobre si ya se había vacunado el cantante terminó por molestarse: “Esa pregunta no se hace y no la voy a contestar porque lo estás haciendo de una forma insidiosa. No lo voy a contestar por la insidia que tiene tu pregunta, pero si yo tengo una opinión de si me vacuno o no, aunque el colectivo mundial este a favor de las vacunas…yo si digo algo van a decir, ‘coño este tipo es famoso’ déjame hacer lo mío, que me vacune o no, no implique la respuesta en la pregunta”, expresó.

“Los medios se dedicaron a impartir un medio atroz y eso es terrible”

Mientras que Susana dijo que fue culpa de los medios que se creó un “miedo atroz” en la población: “Han sido años muy difíciles para todos, creo que el mensaje que me dejó y se quedó para siempre es de no tengas miedo, hazlo, aunque tengas miedo…creo que esta pandemia les dio miedo a todos, creo que los medios se dedicaron a impartir un medio atroz y eso es terrible”, comentó.

Y con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania la cantante dijo que no ahondaría debido a que no iba a politizar su evento: “Es impresionante que no hayamos aprendido, es increíble todas las cosas obscuras que hay y que no sabemos que sólo creemos en lo que sólo vemos en los periódicos y en la prensa y que habría que estudiar un poco mejor, habría que pensar en qué lugar estamos, pero no vamos a hacer político este evento”, apuntó.

Por su parte Raúl di Blasio sí compartió su sentir por lo que sucede entre los paises europeos, aunque Zabaleta le insistió que no politizara el tema. “No vamos a politizarlo, pero si la crueldad, el dolor y el horror de otra gente siempre preocupa y siempre perturba y a todos nos toca”, dijo.