Pablo Montero comparte nuevas imágenes de “El último rey”

La vida y fracasos de El Charro de Huentitán, Vicente Fernández, serán plasmados en la bioserie producida por Televisa que llega a la pantalla este 14 de marzo. Pablo Montero protagoniza la serie, un reto que ameritó su transformación en el máximo exponente de la música regional mexicana.

En sus redes sociales compartió recientes imagénes de la serie no autorizada por la familia del fallecido cantante. “El Último Rey” relata los detalles más oscuros de los Fernández quienes han dejado en claro que no verán esta serie biógrafica no autorizada.

En un adelanto de la serie se aprecian escenas del cantante sobre el escenario, también en plena entrevista donde insistió: “Al pueblo le importa mi música y darme cariño”, pero la insistente peridiosta intentaba revelar los secretos del artista: “Esa respuesta se la pueda aceptar al Chente, al ídolo popular, pero yo vengo a hablar contigo, con Vicente, con el hombre imperfecto”.

Famosos y fanáticos reaccionaron a la publicación donde Pablo Montero caracteriza a Chente, quien se consideró un gran fanático de Vicente Fernández y cuya personificación ameritó dejar crecer su cabello, ponerse bigotes y patillas. “Que emoción, muero por verla”, escribió Mariana Seoane. 22Perfecto Pablo para ese bello proyecto” y “Muero verla”, también se leyó entre los comentarios.

En otra de las publicaciones posó con el tradicional traje de charro, que caracterizó a Vicente Fernández. El Charro de Huentitán” como también se recuerda, dejó una enorme colección de trajes de charro con los que deslumbró a su público en cada una de sus presentaciones. Según relató su sastre los últimos 35 años, Lucio Díaz Ugalde, los atuendos del cantante fueron confeccionados en lana, lino, gamuza y otras telas inglesas, otros con bordados de hilo de oro y plata aunque prefería llevar botonaduras de metales preciosos con detalles como monedas de oro.

Montero, quien recientemente fue criticado por viajar a Venezuela para cantar al dictador Nicolás Maduro, se expresó agradecido por esta oportunidad en su carrera. “En lo personal es un gran honor, un privilegio y una bendición el poder interrpretar a tu ídolo, y alguien que conocí desde que era un niño , conviví mucho con él , compartí muchas cosas de niño y ya adulto muy importantes como consejos, muchas pláticas muy importartes que tuvimos cuando mi padre tuvo el accidente, él siempre me llamó y se tomó el tiempo para darme un consejo”.

Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021 dejando un gran vacío en la música mexicana y mundial. Personalidades de la música y la política se expresaron sobre su partida, incluyendo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Además de “El último rey”, se prepara otra serie basada en su vida, esta protagonizada por Jaime Camil y autorizada por la familia Fernández para la plataforma streaming Netflix.