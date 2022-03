Paola Ramones y su novio pidieron disculpas por video viral con su empleada doméstica

Durante las primeras semanas de 2022, Paola Ramones y Daniel Khosravi estuvieron envueltos en controversia después de compartir un video en el que invitan a Rosa –su empleada doméstica- a intentar partir con la cabeza una tabla de madera.

Aunque los influencers también participaron en la dinámica, la edición del video hace ver como que la tabla que ellos usaron para cumplir con el reto era más endeble que la que le dieron a su empleada.

A partir de ese momento, tanto Paola como Daniel recibieron comentarios de odio a través de sus redes sociales.

“QUE NECESIDAD DE DEJAR MAL A TÚ EMPLEADA”, “Qué vacía has de estar para burlarte a costa de los demás”, “@adalramones educa a tu hija @paolaramones para que no haga bromas pendejas”, “Yo no le veo lo gracioso, señor @AdalRamones que su hija esté haciendo este tipo de majaderías, eso se llama violencia machista y clasista @COPRED_CDMX @SeMujeresCDMX @Claudiashein”, “El humor de los ricos es muy raro”, fueron algunos de los mensajes que recibió la hija del comediante mexicano, Adal Ramones.

La hija de Adal Ramones, Paola le juega una pesada broma a su empleada doméstica. Ahora la tunden en redes- pic.twitter.com/zKAJIl2Zx0 — Lo + viral (@VideosVirales69) January 14, 2022

Después de varias semanas de lo ocurrido, la pareja se pronunció para aclarar sobre lo sucedido y al mismo tiempo para pedirle disculpas a Rosa y a quien le haya causado algún daño.

Según lo que expresaron los jóvenes a través de un video de poco más de un minuto, lo que ve en el video no fue lo que se vivió en realidad, así que con el objetivo de acabar con el malentendido compartieron parte del material sin editar que grabaron en su momento y en el que se aprecia que todos los involucrados usaron la misma tabla de madera.

“Estamos aquí para aclararlo y probarlo no solamente con nuestras palabras, sino con el video completo y no el editado, ya que fue la versión editada la que publicaron en los medios [...] Reconozco que el video fue mal editado, así que si las imágenes mostradas causaron algún problema o dañaron a alguien como a Rosa, pedimos una disculpa pública”, manifestó Daniel Khosravi.

Después de asegurar que “nunca se intentó dañar, humillar o abusar” a nadie, la joven pareja le dedicó unas palabras a Rosa, a quien consideran un integrante más de la familia.

“Rosita, sabemos que esto te ha afectado a ti y eso es lo que menos queremos por eso estamos aquí dando la cara y aclarando lo que realmente sucedió, sabes que te queremos mucho y sí estás viendo este video te mandamos un abrazo y cuentas con nosotros para todo”, expresaron Paola y Daniel al final del video.

Te puede interesar:

[ Así celebraron Mariana Torres y Jonathan Nienow su boda frente al mar ]