“Vivamos sin tantos filtros”: Ludwika Paleta vuelve a posar al natural

La actriz Ludwika Paleta es considerada una de las más talentosas y hermosas de la pantalla. En sus redes sociales suele derrochar estilo y elegancia pero también es una vitrina para promover la aceptación, la autoestima y el empoderamiento femenino.

Para muestra su más reciente publicación desde sus paradisíacas vacaciones donde volvió a posar en bikini sin ningún complejo. La protagonista de “Madre solo hay dos”, además volvió a lucir su rostro sin una gota de maquillaje y y con un mensaje de “body positive”.

“Tengo que confesar que dudé en subir estas fotos. No las quise retocar y estamos desacostumbrados , o por lo menos yo, a ver los cuerpos sin “arreglar” . Así es mi cuerpo, sí me cuido, sí me alimento bien ( y aunque todavía quedan ahí rastros de todas la pastas y pizzas que me comí en mis vacaciones, también están los rastros de mis embarazos, el ejercicio y el cuidado que le doy) Vivamos sin tantos filtros por favor”, escribió junto a la imagen.

Los fanáticos sumaron elogios al poco tiempo y apoyaron su actitud en las redes sociales. “Yo te veo perfecta, “Guapa” y “No estoy soportando tanto nivel de hermosura!!!”, le escribieron. Otros bromearon sobre su personaje más icónico en la televisión, “María Joaquina” en Carrusel. “Ahora entiendo a Cirilo”.

La actriz de 42 años se ha sumado a las famosas que recurren a las redes sociales para compartir un mensaje inspirador en tiempos de tantos filtros y fotos con efectos que muchas personalidades transforman sus rostros.

“¿Por qué no nos gustará andar sin maquillaje, sin filtros? Ponemos demasiada energía (y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas, “imperfecciones”. A mi me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme. Pero también me encanta andar con la cara lavada”, escribió en otra de sus publicaciones más populares.

La famosa aclaró que no pertenece a ningún movimiento contra el maquillaje y el estilismo, algo que disfruta en algunos eventos públicos o alfombrar rojas. “La verdad no lo hice como parte de ningún movimiento conscientemente pero yo sí creo que hay una ola de ganas, de por qué nos da tanto miedo salir como somos”, dijo sobre sus fotografías a cara lavada en las redes sociales.

Ludwika Paleta y su compañera de reparto en Madre solo hay dos, Paulina Goto, formarán parte de la tercera temporada de la serie confirmada por Netflix. El final de la segunda sesión impactó al público luego que los personajes principales. Mariana y Ana, sellaron su acuerdo con un beso ante sus amistades y familiares.